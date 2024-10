Le fils d’un détenu de Caroline du Sud exhorte le gouverneur à sauver son père de l’exécution

COLUMBIA, Caroline du Sud — COLUMBIA, Caroline du Sud (AP) — Richard Moore n’a jamais eu l’intention de tuer qui que ce soit la nuit où il a cambriolé un dépanneur de Caroline du Sud et où l’homme noir a été reconnu coupable par un jury sans Afro-Américains, affirment son fils et ses avocats alors qu’ils se battent pour sauver le détenu de l’exécution le mois prochain.

Moore est entré sans arme dans un magasin du comté de Spartanburg pour le cambrioler en 1999, a pris l’arme d’un employé alors qu’elle était pointée sur lui et a mortellement tiré sur l’employé dans la poitrine alors que les deux se débattaient.

Le fils du détenu, Lyndall Moore, a déclaré que son père était désormais le seul prisonnier encore dans le couloir de la mort de l’État, condamné par un jury sans aucun Noir.

« C’est un être humain qui a commis des erreurs », a ajouté Moore. « Et cette erreur particulière a entraîné la mort d’un autre être humain. Mais sa peine est totalement disproportionnée par rapport au crime lui-même.»

La Caroline du Sud a mis fin le mois dernier à une pause de 13 ans dans les exécutions avec l’injection mortelle de Freddie Owens. Moore devrait être exécuté le 1er novembre.

Les avocats de Moore ont exhorté la Cour suprême des États-Unis à arrêter l’exécution, affirmant qu’un tribunal inférieur devrait examiner s’il était juste qu’aucun Afro-Américain ne fasse partie du jury qui a examiné le sort de Moore dans le comté de Spartanburg, qui comptait 20 % de Noirs lors du recensement américain de 2000.

Ils espèrent également que Moore deviendra le premier détenu de Caroline du Sud dont la peine de mort est commuée en perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle depuis la reprise des exécutions aux États-Unis en 1976.

Seul le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, peut accorder la clémence. Ancien procureur, McMaster ne l’a pas accordé pour Owens et a déclaré précédemment qu’il avait tendance à faire confiance aux jurys et au système judiciaire.

Mais la famille et les avocats de Moore estiment que son exécution est une punition trop sévère. Dans un État où le gouverneur et directeur de prison ont fait une priorité d’amener les détenus à changer leur viele bilan impeccable de Moore derrière les barreaux et sa réputation d’aider les autres détenus méritent un sursis, disent-ils.

« Il a beaucoup de remords et est désolé pour les décisions horribles et tragiques qu’il a prises dans sa vie. Mais il a passé les 20 dernières années à vraiment essayer de compenser cela en aimant les gens qu’il a encore dans sa vie », a déclaré l’avocat Lindsey Vann.

Moore a tué le commis James Mahoney, 40 ans, un homme handicapé qui aimait sa famille et essayait de prendre soin de ses collègues.

Les procureurs dans le cas de Moore comprenaient Trey Gowdyun républicain qui a ensuite servi quatre mandats au Congrès, et Barry Barnette, actuellement avocat dans le comté de Spartanburg. Tous deux ont refusé de commenter, Gowdy affirmant que le procès de 1999 parle de lui-même.

En demandant au jury de condamner Moore à mort, Gowdy leur a rappelé le casier judiciaire de Moore pour vol et vol pour gagner de l’argent de la drogue.

Il s’est concentré sur la façon dont, après avoir tiré sur Mahoney, Moore – également touché au bras lors de la lutte – a marché sur le corps de l’employé mourant à la recherche d’argent.

« Les espoirs, les objectifs et les rêves d’un homme de 40 ans sortent de son cœur, et les gouttes de sang froides et humides d’un criminel de carrière coulent sur son dos », a déclaré Gowdy. « Il y a un temps pour la miséricorde, mesdames et messieurs. Ce moment est révolu.

Les partisans de Moore ont déclaré que le procès représente de nombreuses erreurs concernant la peine de mort en Caroline du Sud, combien il est arbitraire parce que les procureurs peuvent faire valoir des arguments politiques en engageant un certain nombre d’affaires de peine de mort alors que ces affaires ne représentent pas le pire des cas impénitents, cruels et violents. criminels odieux.

Et puis il y a le problème d’un jury sans représentation noire, a déclaré Vann.

« Je suis vraiment frappé par l’image que j’ai eue du procès de Richard où il y a un procureur blanc, un juge blanc, des avocats de la défense blancs, un jury entièrement blanc et il est la seule personne dans la salle qui est afro-américaine et il est jugé par un jury qui ne compte personne qui lui ressemble », a déclaré Vann.

Moore a eu deux dates d’exécution antérieurestous deux reportés à une époque où l’État ne disposait que de la chaise électrique et du peloton d’exécution. Depuis lors, l’injection létale a été ajoutée comme option, grâce à l’adoption d’une loi autorisant les fournisseurs de drogues létales à rester secrets.

Lyndall Moore a déclaré que plus les gens apprenaient à connaître son père, plus ils réalisaient à quel point ce serait une tragédie de prendre une chose horrible que Richard Moore a faite en tuant un homme et d’aggraver les choses en prenant quelqu’un qui a changé sa vie et a essayé de donner quelque chose en retour.

Il a dit qu’il espérait que McMaster prendrait le temps de vraiment connaître son père, et pas seulement de jeter un coup d’œil à un dossier sur son bureau.

« Ce n’est pas un personnage menaçant. C’est juste un mec ordinaire. … Il a eu beaucoup de temps pour réfléchir, pour réfléchir à ce qui l’a amené à ce point. Il regrette très clairement tout, très évidemment », a déclaré Lyndall Moore.

Richard Moore a dit La Poste et le Courrier de Charleston en 2022, ses avocats lui ont conseillé de ne pas contacter la famille de Mahoney, mais s’il le faisait, il leur ferait savoir qu’il est « vraiment, vraiment désolé qu’il soit mort à cause de mes actes ».

« Je ne suis plus la même personne que j’étais la nuit où j’ai ôté la vie à M. Mahoney. J’ai grandi. J’ai l’impression que j’ai encore une histoire à raconter », a déclaré Moore.