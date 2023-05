Le fils d’un chef présumé de la mafia tué lors d’une célébration du football – médias – News 24

Des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues de Naples après que l’équipe de la ville, Napoli, ait remporté son premier titre de Serie A en 33 ans.

Un homme soupçonné d’être le fils d’un chef de file présumé de la mafia a été abattu à Naples jeudi soir, et trois autres personnes ont été blessées, ont rapporté les médias locaux.

L’assassinat a eu lieu dans un contexte de célébrations tapageuses, avec des dizaines de milliers de fans de football envahissant les rues de la ville après que l’équipe locale, Napoli, a décroché un titre de Serie A.

Vincenzo Costanzo a été abattu de plusieurs balles et transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Selon le journal Il Mattino, citant l’unité d’enquête de la police locale, le jeune homme de 26 ans était avec sa petite amie et deux amis lorsque des tueurs à gages ont tiré un total de sept coups de feu sur eux. Les compagnons de Costanzo ont tous été blessés en conséquence.

Les proches de la victime, arrivés à l’hôpital, auraient défoncé les portes et le matériel des urgences après avoir appris le décès du jeune homme.















Costanzo avait un «important” casier judiciaire et était le fils du membre dirigeant de la mafia napolitaine, Maurizio Costanzo, a affirmé le média, citant les autorités. L’article note qu’il existe un conflit en cours entre plusieurs clans composant le réseau criminel.

Le meurtre a eu lieu alors que des dizaines de milliers de supporters jubilatoires de Naples célébraient un match nul 1-1 contre l’Udinese, qui a assuré à l’équipe le titre de champion convoité, qu’elle avait remporté pour la dernière fois en 1990.

Le maire de Naples Gaetano Manfredi n’a pas tardé à souligner vendredi que la fusillade avait «rien à voir avec les fêtes » et était « probablement un règlement de compte qui a profité des festivités.”

Jeudi soir, des personnes portant des écharpes, des chemises et des drapeaux de Naples ont organisé des fêtes spontanées dans les rues et déclenché des feux d’artifice pour marquer l’occasion.

Cependant, les célébrations ont été gâchées par des bagarres et des combats à travers Naples. Les autorités de la ville avaient déployé à l’avance des milliers de policiers en tenue anti-émeute.

Hormis un mort et trois blessés dans l’assassinat, plus d’une centaine de personnes ont été hospitalisées suite aux réjouissances de jeudi soir. Une femme de 20 ans était dans un état critique après avoir été percutée par un véhicule. Trois policiers ont également été blessés.