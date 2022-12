Le fils d’un célèbre peintre condamné dans l’attentat du 6 janvier contre le Capitole

BOSTON (AP) – Le fils d’un peintre américain de renom a été reconnu coupable vendredi de quatre chefs d’accusation de participation à l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Vincent Gillespie, 61 ans, d’Athol, Massachusetts, a été reconnu coupable d’agression, de résistance ou d’entrave à des agents; désordre civil; se livrer à la violence physique dans un bâtiment ou un terrain restreint ; et un acte de violence physique dans les terrains ou les bâtiments du Capitole, ont déclaré les procureurs.

Le jugement est prévu le 17 mars.

Les enquêteurs ont déclaré que Gillespie avait poussé, crié et s’était battu avec la police, manoeuvrant vers une ligne d’officiers défendant la porte extérieure de la Lower West Terrace. À un moment donné, Gillespie a pris le contrôle d’un bouclier de police et l’a utilisé pour percuter des agents, ont-ils déclaré.

Il a attrapé un sergent du département de la police métropolitaine par le bras, l’a tiré vers la foule et a crié «traître» et «trahison», selon le ministère américain de la Justice.

Un avocat représentant Gillespie n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

Une interview vidéo que Gillespie a menée avec l’Associated Press au moment de l’émeute a été utilisée comme preuve par les procureurs pendant le procès, ainsi qu’une vidéo de sécurité du Capitole et des caméras du corps de la police.

Bien qu’il n’ait pas tardé à donner son nom lorsque le journaliste de l’AP lui a demandé de l’interviewer, Gillespie a hésité avant de dire d’où il venait. “Ils vont venir après moi, mec”, a-t-il dit, hésitant avant d’ajouter : “Je suis dans le Massachusetts.”

Vincent Gillespie est le fils du célèbre artiste américain d’après-guerre Gregory Gillespie, dont les autoportraits, les paysages fantastiques et les abstractions géométriques font partie des collections du Metropolitan Museum of Art, du Whitney Museum of American Art, du Museum of Fine Arts de Boston et du autres musées. Grégory Gillespie est décédé en 2000.

La vidéo de l’AP a capturé un Vincent Gillespie rougissant qui se promenait à l’extérieur du Capitole, parlant avec défi de son rôle dans l’attaque – et de sa déploration que davantage d’individus partageant les mêmes idées n’aient pas rejoint le combat.

“Nous étions presque en train de les maîtriser”, a déclaré Gillespie, du sang visible sur son cuir chevelu lors de l’affrontement, à un journaliste de l’AP. “Si vous aviez 15 ou 20 autres gars derrière nous qui poussaient, je pense que nous aurions pu gagner.”

Le procès a débuté lundi, les jurés commençant les délibérations jeudi et se terminant vendredi. Au procès. Gillespie a témoigné pour sa défense.

“Il a témoigné qu’il avait trouvé les événements du 6 janvier amusants et agréables”, a déclaré la présidente du jury Niki Christoff, 44 ans, de Washington, DC “En témoignant pour sa propre défense, je pense qu’il a essayé de brouiller les pistes et cela n’a fait qu’ajouter au jury temps de délibération.

Christoff a cité ce qu’elle a décrit comme des preuves photographiques et vidéo accablantes contre Gillespie.

Gillespie a été repéré par AP à l’extérieur du Capitole en train de verser de l’eau dans ses yeux, apparemment pour lutter contre les effets des pulvérisations chimiques.

Il a dit qu’il faisait partie de ceux qui tentaient de prendre d’assaut le bâtiment en passant par une ouverture.

“J’étais avec d’autres gars. Et puis nous avons commencé à les bousculer et ils nous battaient et vous mettaient du gaz poivré dans les yeux. Mais il y avait un tas de gens qui poussaient derrière nous », a déclaré Gillespie à l’AP.

“Ce que vous devez savoir, et personne ne va écouter ça, nous étions très (explétifs) proches.” Si plus de gens avaient été derrière lui, a-t-il dit, “alors il y a ce deuxième ensemble de portes que nous aurions juste fait exploser.”

Il a ajouté sur la vidéo qu’il espérait que ceux qui attaquaient le bâtiment « afflueraient donc il n’y a rien qu’ils puissent faire.

« C’est ce que j’espère qu’ils feront. Prendre la relève. Prendre la relève. Possédez-le pendant quelques jours. Je ne suis pas un anarchiste, mais vous ne pouvez pas laisser passer ce qui s’est passé lors de cette élection », a-t-il déclaré dans une référence apparente aux fausses affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles l’élection a été volée.

Les enquêteurs ont déclaré avoir été informés de l’identité de Gillespie par un ancien voisin et d’autres personnes, dont des employés de la ville d’Athol, où Gillespie assiste à des réunions et paie ses factures fiscales à la mairie. Au total, selon les autorités, six témoins l’ont identifié de manière indépendante à partir d’images prises lors de l’émeute.

Gillespie est l’une des près de 900 personnes arrêtées dans presque les 50 États dans le cadre de l’assaut du Capitole au cours duquel la foule pro-Trump a cherché à empêcher la certification de la victoire électorale de Joe Biden en 2020, ont déclaré des responsables.

Steve Leblanc, Associated Press