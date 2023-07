Le fils d’un allié de Poutine qui a fait voler un drone au-dessus de l’Arctique a violé la loi, selon la Cour suprême de Norvège

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Le plus haut tribunal de Norvège a jugé vendredi que le fils d’un homme d’affaires russe proche du président Vladimir Poutine avait violé une loi interdisant aux Russes de piloter des drones lorsqu’il a fait voler des drones au-dessus de l’Arctique l’année dernière.

La décision de la Cour suprême a annulé la décision d’un tribunal inférieur, déclarant que « l’interdiction de vol pour les citoyens russes comprend les vols de drones », rendant illégal pour les entreprises ou les citoyens russes « d’atterrir, de décoller ou de survoler le territoire norvégien » comme le scandinave stipule la loi du pays.

La Norvège, comme l’Union européenne, a décidé de l’interdire en 2022 après l’invasion de l’Ukraine.

L’année dernière, un tribunal de district norvégien avait statué que le pilotage d’un drone amateur n’était pas couvert par le règlement sur les sanctions.

Andrey Yakunin, qui détient à la fois un passeport russe et un passeport britannique et qui vit en Italie, a été arrêté à Hammerfest, dans l’Arctique norvégien, le 17 octobre, après avoir navigué autour de l’archipel arctique de Svalbard et le long de la côte norvégienne.

Yakounine est le fils de l’homme d’affaires russe Vladimir Yakounine, une connaissance de longue date de Poutine, qui a été placé sur la liste des sanctions du département d’État américain contre les responsables et hommes d’affaires russes après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

En faisant le tour de Svalbard, Yakunin était responsable de deux drones qu’il possédait et qui ont été utilisés à plusieurs reprises pour des vols au-dessus de l’archipel situé à plus de 800 kilomètres (500 miles) au nord du continent norvégien. Yakunin avait filmé avec le drone pendant l’alpinisme, la marche sur glacier et la voile.

Son avocat, John Christian Elden, a noté que deux des cinq juges de la Cour suprême n’étaient pas d’accord et n’avaient pas décidé si les drones devaient être considérés comme des aéronefs.

« Cela en dit long sur la difficulté de cette question. Peut-on raisonnablement s’attendre à ce qu’un touriste ordinaire puisse comprendre cela », a déclaré Elden dans un communiqué. Il a ajouté que la Cour suprême n’a examiné que si les drones de loisir étaient couverts par le règlement sur les sanctions et non, par exemple, si les règles s’appliquaient aux personnes ayant la double nationalité.

L’affaire serait maintenant renvoyée devant le tribunal de district.

The Associated Press