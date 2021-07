Le fils du réalisateur de Kannada Suryoday Perampalli décède dans un accident de la route | Nouvelles régionales

Bangalore: Le fils de 20 ans de Kannada et du réalisateur de Tulu, Suryoday Perampalli, a eu un accident ici et est décédé dans la nuit de vendredi et samedi, a indiqué la police.

Selon la police, le défunt a été identifié comme étant Mayur, qui a succombé après que sa moto est entrée en collision avec un camion-citerne.

La police de Byadarahalli a déclaré que Mayur aurait accéléré et aurait pu ne pas jauger correctement le camion-citerne devant lui.

« Alors qu’il conduisait une moto de 300 cm3, il est entré en collision avec ce camion-citerne à cause de la vitesse excessive et a succombé à cause de l’impact en se rendant à l’hôpital », a ajouté la police.

Perampalli a produit et réalisé le film à succès de Tulu, ‘Deyi Baidethi – Gejjegiri Nandanodu’, une adaptation de la vie de Deyi Baidethi, la mère de Koti et Chennayya qui étaient les guerriers jumeaux de Tulunadu (aujourd’hui les districts de Mangaluru et Udupi). Ils ont combattu vaillamment sur le champ de bataille et sont morts il y a près de 500 ans. Le film a remporté trois prix d’État.

Encouragé par le succès de ce film, Perampalli a également réalisé le film Kannada, Salt, un thriller comique-criminel en février 2021.

Au cours du dernier mois, il s’agit du troisième accident de la route impliquant l’industrie cinématographique de Kannada. Plus tôt, c’est Sanchari Vijay qui est décédé sur le coup alors qu’il y a à peine deux jours, a noté Yathiraj, le fils de l’acteur Kannada et leader du BJP Jaggesh, a eu un accident mais s’en est sorti avec des blessures mineures. Cela a été suivi par Mayur, 20 ans, décédé dans un accident de vélo.