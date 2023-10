Le fils du puissant chef de la mafia Carlo Gambino est décédé à 94 ans

NEW YORK – Gangster philanthrope Thomas Gambino fils du patron légendaire Carlo Gambino et partenaire de son frère dans un lucratif monopole mafieux du Garment District, est décédé à l’âge de 94 ans, selon plusieurs rapports.

Le descendant courtois de la mafia s’est associé à son frère Joseph pour prendre le contrôle d’une entreprise de camionnage dans le quartier de Manhattan, à l’ouest de la Septième Avenue, en imposant une « taxe populaire » de 7 % sur les produits fabriqués et expédiés par les entreprises locales.

Les deux hommes ont conclu un accord avec les procureurs en 1992 pour éviter la prison en payant 12 millions de dollars d’amende, en vendant leurs camions et en acceptant de rester en dehors du secteur du camionnage, les autorités identifiant Thomas comme le responsable de l’arnaque et Joseph comme son principal responsable opérationnel. .

Les autorités ont estimé que les frères avaient gagné environ 70 millions de dollars et collecté 22 millions de dollars de bénéfices, initialement grâce à la violence et à l’intimidation, jusqu’à ce que la taxe soit acceptée simplement comme le coût des affaires. Leur opération corrompue a assigné des zones spécifiques aux chauffeurs du district afin d’éliminer toute offre concurrentielle dans ce quartier animé.

Gambino, qui a épousé la fille du chef de la famille Lucchese, Tommy Lucchese, a ensuite été reconnu coupable dans un procès distinct pour avoir dirigé une opération de jeu et de prêt usuraire dans le Connecticut sous le régime du chef de famille John Gotti lors d’un procès souligné par le témoignage du sous-patron transfuge Sammy ( Le Taureau) Gravano.

Son père immigré sicilien a dirigé la famille du crime pendant deux décennies tandis que Thomas Gambino est finalement devenu capo de la mafia, alors même que lui et son frère ont fait don de millions de dollars à des organisations caritatives et qu’il a travaillé comme huissier dans une église près de sa maison de campagne de Lido Beach à Long. Île.

Selon certaines informations, Thomas a été intronisé membre des Gambinos après la mort de son père, le « patron de tous les patrons », et l’ascension de son parent Paul Castellano, qui a été frappé par les tueurs à gages de Gotti devant le Sparks Steak House en décembre 1985. .

Gotti, lors de l’une des nombreuses conversations enregistrées par les forces de l’ordre, a un jour décrit Thomas comme un « chéri ». Des conversations enregistrées entre Gotti et Thomas Gambino l’ont également capturé reconnaissant son poste de capitaine et admettant une entreprise de prêt usuraire avant de purger quatre ans derrière les barreaux.

Dans une autre histoire tristement célèbre révélée en 1991, le célèbre créateur de mode Bob Mackie a créé une nouvelle garde-robe pour l’épouse de Joseph Gambino et des robes pour les proches avant un prochain mariage familial afin d’aider à rembourser un prêt des frères Gambino.

Les frères et sœurs étaient également connus pour leur philanthropie, donnant plus d’un million de dollars pour la construction d’un centre de cancérologie pour enfants ultramoderne à Long Island et faisant des dons supplémentaires à une autre fondation contre le cancer. Leur père, décédé de causes naturelles en 1976 à l’âge de 74 ans, a pris la tête de la famille criminelle après le meurtre d’Albert Anastasia sur une chaise de barbier à l’intérieur de l’hôtel Park Sheraton, tandis que son frère Joseph est décédé en 2020 à 84 ans.