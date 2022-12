Le fils du prince Harry, Archie, touche gentiment la photo de la princesse Diana dans un document – ​​Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Prince-Harry et Meghan Markle veillent à ce que leurs enfants sachent qui est leur grand-mère. Dans des images touchantes fournies par le duc et la duchesse de Sussex dans le premier épisode de leurs docuseries Netflix, un bébé Archie regarde une photo de sa défunte grand-mère, princesse Diana, suspendre au mur. Meghan tient Archie et dit: “Hé, grand-mère.”

Archie, qui a maintenant 3 ans, babille un peu et touche la photo de la princesse Diana accrochée au mur. “C’est ta grand-mère Diana”, murmure Meghan à Archie. Le petit Archie continue de toucher la photo encadrée.

“J’accepte qu’il y aura des gens dans le monde qui seront fondamentalement en désaccord avec ce que j’ai fait et comment je l’ai fait, mais je savais que je devais faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille”, dit Harry. « Surtout après ce qui est arrivé à ma mère. Vous savez, je ne voulais pas que l’histoire se répète.

Le prince Harry a tragiquement perdu sa mère alors qu’il n’avait que 12 ans. La princesse Diana est décédée dans un accident de voiture à Paris après avoir été poursuivie par des paparazzi. Elle avait 36 ​​ans.

Le royal admet que Meghan lui rappelle beaucoup sa mère. “Une grande partie de ce qu’est Meghan, et comment elle est, ressemble tellement à ma mère. Elle a la même compassion, elle a la même empathie, elle a la même confiance. Elle a cette chaleur en elle », s’extasie le prince Harry à propos de Meghan.

Au début de leur romance, le prince Harry révèle qu’il craignait de trouver quelqu’un avec qui il pourrait passer sa vie en connaissant le “la douleur et la souffrance des femmes qui se marient dans cette institution. Il avoue qu’il était “terrifié” que Meghan soit “conduite loin par les médias. Les mêmes médias qui avaient éloigné tant d’autres personnes de moi.

Lorsque la relation entre Harry et Meghan est devenue publique, Meghan a reçu un assaut de haine dans la presse et en ligne. Le duc de Sussex a notamment dénoncé les «abus et harcèlement» que Meghan a subis quelques jours seulement après l’annonce de leurs fiançailles en 2017.

Le prince Harry révèle également dans le deuxième épisode des docuseries que certains membres de la famille royale pensaient que la façon dont Meghan était traitée était normale. “WCe que les gens doivent comprendre, c’est qu’en ce qui concerne beaucoup de membres de la famille, tout ce qu’elle a subi, ils l’ont également subi », a déclaré le prince Harry. «C’était donc presque comme un rite de passage. Certains membres de la famille disaient: ‘Mais ma femme a dû traverser ça. Alors pourquoi votre petite amie devrait-elle être traitée différemment ? Pourquoi devriez-vous recevoir un traitement spécial? Pourquoi devrait-elle être protégée ? Et j’ai dit : “La différence ici, c’est l’élément racial.”

Après s’être marié en 2018 et avoir accueilli leur premier enfant, Archie, le couple a pris la décision de prendre du recul en tant que membre de la famille royale en janvier 2020. Meghan avait précédemment admis avoir eu des pensées suicidaires pendant sa grossesse avec Archie. Pour protéger leur famille, Harry et Meghan ont déménagé en Californie, où ils résident actuellement.

