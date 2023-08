Le fils du prince Albert de Monaco, Alexandre Grimaldi, sur s’il aura un coup de main dans l’avenir du pays

Le fils du prince Albert II de Monaco, Alexandre Grimaldi, a partagé ses réflexions sur son rôle dans l’avenir du pays.

Grimaldi, qui est le fils d’Albert Grimaldi, 65 ans, et de Nicole Coste, 51 ans, a parlé de sa relation avec ses parents « bienveillants » et de ses projets futurs dans une rare interview avec le magazine français Point de Vue avant son 20e anniversaire la semaine prochaine. . L’étudiant, qui étudie la gestion d’entreprise dans une université britannique, a déclaré au point de vente qu’il se concentrait sur ses études pour le moment.

« L’engagement qui prime dans ma vie aujourd’hui est de terminer mes études universitaires », a déclaré Grimaldi.

Il a expliqué qu’il pensait être à « l’âge où vous faites des choix. Ceux-ci peuvent être bons ou mauvais selon vos antécédents et ceux qui vous entourent. Je pense que je suis certainement une personne raisonnable. »

LES QUATRE ENFANTS DU PRINCE ALBERT DE MONACO APPARAISSENT SUR UNE RARE PHOTO PUBLIQUE : « OH, LES ENDROITS QUE VOUS ALLEZ »

Lorsqu’on lui a demandé quel rôle il se voyait jouer dans l’avenir de Monaco, Grimaldi a répondu : « Je n’ai que 20 ans. Laissez-moi obtenir un diplôme et nous en reparlerons. »

Il a poursuivi : « Tous les amis de mes frères aînés qui ont des parents entrepreneurs collaborent avec leurs pères ou avec leur famille et ils en sont très contents. Je n’ai donc aucune inquiétude à ce sujet. J’étudie le commerce et la gestion comme je l’ai déjà dit. , une branche très excitante qui vous permettra d’avoir des opportunités intéressantes. »

Albert a rencontré Coste, originaire du pays africain du Togo, alors qu’elle travaillait comme hôtesse de l’air. Coste a donné naissance à Grimaldi en août 2003 et Albert l’a officiellement reconnu comme son fils en juillet 2005, peu avant qu’il ne monte sur le trône à la suite du décès de son père le prince Rainier III.

Avant de reconnaître la paternité de Grimaldi et par la suite, Albert a subvenu aux besoins financiers de son fils et a toujours été impliqué dans son éducation. Coste a déclaré à Point de Vue qu’elle n’avait pas élevé son fils « seule » puisqu’il avait grandi avec son père dans sa vie ainsi que ses deux demi-frères issus de son précédent mariage.

Cependant, Coste a expliqué qu’il était important pour elle qu’Alexandre soit tenu à l’écart du public et de l’examen des médias.

« J’ai eu une enfance paisible », a déclaré Grimaldi. « C’était important pour ma mère. Nous avons beaucoup voyagé. Mon père est dans mon cœur, tout comme ma mère. Tous les deux sont des parents bienveillants. »

LE FILS DE GRACE KELLY, LE PRINCE ALBERT, DIT QU’IL » A TOUJOURS SENTI UN SENS DE RESPONSABILITÉ » POUR PROTÉGER L’ÉTOILE RETARDÉE

Au cours de l’entretien, Grimaldi a expliqué sa décision de porter le nom de famille de son père, qu’il a commencé à utiliser en 2022 après avoir été encouragé par Albert. Auparavant, Grimaldi avait été désigné dans les médias par le nom de famille de sa mère ou par le trait d’union « Grimaldi-Coste ».

« Le nom de mon père est Grimaldi. Il est logique que je porte son nom. Je m’aurais appelé Dochomel si mon père avait été Monsieur Dochomel ! » il a dit. « D’ailleurs, je ne me suis jamais appelé Coste ou Coste-Grimaldi. Sur aucune pièce d’identité, à l’école ou sur mes diplômes. Ceux qui m’appellent comme ça ont une attitude malveillante. »

Il a poursuivi : « Ma mère est de nature tendre et laisse dire beaucoup de choses parce qu’on lui a toujours conseillé de ‘laisser filer l’histoire’. Moi, je serai plus procédural parce que je suis né en France, mais j’ai grandi dans un Pays anglo-saxon. J’attaquerai s’il le faut.

« Je ne suis pas non plus » illégitime « puisque lorsque je suis né, aucun de mes parents n’était dans un autre mariage et ils n’ont pas commis d’adultère », a ajouté Grimaldi. « Utiliser ce mot est insultant ! J’espère que personne ne croit les mensonges véhiculés sur internet. On porte le nom de son père quand on est reconnu depuis sa naissance. J’ai eu la reconnaissance volontaire de mon père quand j’étais bébé. Pas d’un juge ou la presse qui l’ont forcé à le faire. »

« Ma mère, que j’adore est mon roc, et elle n’est pas du tout jalouse de mon choix », a noté Grimaldi. « Si elle n’a jamais rien dit sur mon nom de famille, c’est pour protéger notre vie privée. J’avais 2 ans quand j’ai été révélé dans la presse. »

« Une chose est certaine : aujourd’hui, je suis un homme heureux d’être ouvert et honnête avec vous », a-t-il conclu.

Bien qu’il soit le fils reconnu d’un souverain, Grimaldo a déclaré à Point de Vue qu’il n’avait pas l’impression que ses amis l’avaient jamais traité différemment.

« J’ai eu des moments plutôt heureux, à vrai dire, et je n’ai jamais eu le sentiment que la façon dont les autres, mes amis en particulier, changent leur vision de moi et de qui je suis », a-t-il déclaré. « Mais peut-être que je suis encore trop jeune pour discerner cela. J’apprécie beaucoup mes amis, et j’espère qu’ils ne me décevront jamais. »

LE PRINCE ALBERT DE MONACO EST UN « CHALEUREUX ET ACCUEILLANT » ROYAL DONT L’ACCENT EST SUR LA CHARITÉ, PAS SUR L’EXAMEN DES TABLOÏDES : PAL

Grimaldi a également une demi-sœur, Jazmin Grace Grimaldi, 31 ans, qui est la fille d’Albert issue de sa relation avec la californienne Tamara Rotolo et nommée d’après sa grand-mère paternelle Grace Kelly. Après avoir accouché, Rotolo a choisi d’élever sa fille loin des tabloïds européens en Californie. Le prince régnant a rencontré Jazmin pour la première fois à l’âge de 11 ans lors de son premier voyage à Monaco.

« Je voulais ce moment pour me connecter avec mon père, apprendre à le connaître et qu’il me connaisse », a déclaré Jazmin à Harper’s Bazaar en 2015. c’est arrivé quand ça s’est produit, et nous avons apprécié une excellente relation depuis. »

Grimaldi et Jazmin ne sont pas dans l’ordre de succession puisque la loi monégasque exige que les parents d’un héritier se soient mariés. Cependant, ils ont tous deux droit à une partie de la succession de leur père.

En 2011, Albert a épousé l’ancienne nageuse olympique Charlene Wittstock. Le couple partage des jumeaux de 8 ans, le prince Jacques et la princesse Gabriella, qui sont les prochains sur le trône.

Grimaldi et Jazmin se rendent fréquemment à Monaco pour rendre visite à leur père et à d’autres membres de la famille et ils ont assisté à des événements publics.

En septembre 2021, une source a déclaré à People Magazine que c’était Charlene qui avait encouragé Albert à se connecter avec Grimaldi et Jazmin. L’initié a rejeté les rumeurs selon lesquelles la princesse ne soutenait pas la relation d’Albert avec ses enfants plus âgés.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Charlene était vraiment celle qui essayait de rassembler toute la famille », a affirmé la source.

Grimaldi a déclaré à Point de Vue que lui et Jazmin partageaient une relation étroite. « C’est ma grande sœur et je l’aime comme j’aime mes deux grands frères du côté de ma mère », a-t-il déclaré. « Nous nous entendons tous très bien, et Jazmin est aussi très proche d’un de mes deux frères avec qui elle partage le même anniversaire. Nous avons une bonne relation malgré le fait que nous vivons dans des pays lointains. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il partageait avec ses demi-frères et sœurs cadets Jacques et Gabriella, Grimaldi a répondu avec un sourire : « Pas des jouets, c’est sûr compte tenu de notre différence d’âge. »

« Je partage la tendresse avec tout le monde », a-t-il ajouté.

Grimaldi, qui a assisté à plusieurs événements lors de la Fashion Week de Paris et a reçu des offres de mannequin dans le passé, s’est également demandé s’il envisagerait une carrière sur les podiums.

« En tant qu’adolescent, j’y ai pensé », a-t-il admis. « L’idée d’être photographiée dans de beaux vêtements et d’avoir l’air élégante m’a amusé. Mais le COVID est arrivé, et j’ai fini par perdre tout intérêt.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a poursuivi: « J’étais aussi mineur. Mon père est un prince et chef d’État – personnellement, je ne peux pas m’imaginer marcher sur un podium. »

« En revanche, si une marque prestigieuse me demande d’être son ambassadrice et que son image me convient, pourquoi pas ? » il ajouta.