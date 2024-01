Le fils du président somalien condamné pour une collision mortelle en Turquie, mais épargné une peine de prison

CNN

—



Le fils du président somalien a été reconnu coupable dans un tribunal d’Istanbul, mais a échappé à une peine de prison pour une collision qui a tué un coursier à moto dans la ville, dans une affaire qui a suscité la colère et les demandes de justice dans toute la Turquie.

Hassan Sheikh Mohamud a reçu une note de 2,5–Mardi, il a été condamné à une peine d’un an qui a été commuée en une amende de 27 300 livres turques (910 dollars américains) après avoir accepté l’accusation de « meurtre imprudent » pour avoir frappé mortellement Yunus Emre Gocer, marié et père de deux enfants, fin novembre, selon la chaîne de télévision publique turque. TRT Haber.

L’affaire a initialement suscité une controverse en Turquie après que Mohamud a quitté le pays à la suite de l’incident meurtrier, suscitant des critiques sur l’inaction perçue de la police et des procureurs. Un mandat d’arrêt contre Mohamud a été levé lorsqu’il est rentré en Turquie afin de faire une déclaration devant le tribunal vendredi, selon TRT.

Mohamud n’était pas tenu d’être présent au tribunal mardi lorsque le verdict dans cette affaire a été lu. Il a initialement été condamné à une peine de trois ans de prison, qui a été réduite à 2,5 ans pour « bonne conduite », selon TRT. Selon le code pénal turc, le tribunal peut choisir de convertir une peine d’une telle durée en amende, ce qu’il a fait, épargnant à Mohamud une peine de prison. Son permis de conduire sera également annulé pendant six mois, selon TRT.

Iyaz Cimen, l’avocat représentant la famille de Gocer, a déclaré à CNN que ses clients avaient accepté d’abandonner leur plainte officielle contre Mohamud. Il n’a pas voulu dire quel accord, le cas échéant, avec Mohamud avait motivé cette décision, ni si la famille serait financièrement indemnisée.

Le cas de Mohamud est l’un des deux incidents impliquant les fils d’éminents responsables étrangers qui ont soulevé des questions sur l’équité du système judiciaire. En décembre, il y a eu une deuxième collision impliquant le fils d’un ancien ministre yéménite de la Défense, qui, selon la police, a heurté deux piétons. L’une des victimes a été grièvement blessée.

Les deux affaires n’ont aucun lien direct l’une avec l’autre, au-delà de la coïncidence du moment et de l’attention publique portée sur les deux – en particulier après les premiers faux pas et les divergences de la police et des procureurs dans la première.

Selon la police turque, Mohamud, 40 ans, fils du président somalien Hassan Sheikh Mohamud, était au volant d’une BMW noire avec des plaques diplomatiques dans le sud-ouest d’Istanbul lorsqu’elle a heurté Gocer, un chauffeur-livreur sur un scooter, le 30 novembre. .

Selon une déclaration du procureur, Gocer est décédé le 6 décembre et « par conséquent, la nature du crime a changé » de l’accusation de « blessure par inadvertance » à « meurtre par inadvertance ». Deux jours plus tard, un mandat d’arrêt a été émis.

Cimen, l’avocat représentant la famille de Gocer, a déclaré à CNN en décembre que Mohamud avait quitté le pays le 2 décembre, avant l’émission du mandat.

Cimen avait précédemment déclaré à CNN que le rapport initial de la police suggérait que la victime avait effectué un changement de voie illégal, mais ce n’est qu’après un examen public, et après le décès de la victime et que l’accusation soit devenue plus grave, qu’un rapport ultérieur a mis en doute l’évaluation initiale de la police. ce qui s’est passé. Ce deuxième rapport, rédigé par des experts indépendants, indique que la « partie la plus négligente » était Mohamud.

Un troisième rapport, destiné à résoudre les divergences entre le rapport de police initial et le rapport d’expertise ultérieur, a produit un résultat plus mitigé. Publié Le 18 décembre, le département de spécialisation en circulation de l’Institut de médecine légale a affirmé que Mohamud était « principalement fautif », mais a également conclu que Gocer était également « secondairement fautif ». Le rapport indique que Gocer était devant Mohamud dans la deuxième voie à droite, tandis que Mohamud était derrière dans la voie de droite.

Gocer a ralenti pour changer de voie vers la droite, et c’est à ce moment-là qu’il a été heurté. Il reproche à Mohamud de ne pas avoir freiné et ralenti, mais il reproche également à Gocer de ne pas avoir vérifié correctement ses rétroviseurs pour voir Mohamud derrière lui et d’avoir ralenti jusqu’à s’arrêter sur une route avec une limite de vitesse de 80 kilomètres (50 miles) par heure. heure.

Les échecs initiaux perçus ont rapidement suscité l’indignation du public, des conducteurs de moto et des coursiers ayant organisé une manifestation en décembre pour réclamer justice pour Gocer.

Le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, a déclaré en décembre qu’il était heureux que le bureau du procureur ait émis le mandat d’arrêt. Le maire avait écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que le parquet devrait expliquer les divergences entre le rapport de police initial et la dernière déclaration “qui a permis au suspect de fuir à l’étranger”.

CNN a contacté le consulat somalien pour obtenir ses commentaires en décembre, mais n’a reçu aucune réponse. Dans une interview accordée à l’Associated Press publiée le 14 décembre, le président somalien a nié que son fils ait fui le pays, affirmant qu’il avait quitté le pays parce qu’il avait des affaires ailleurs et qu’il n’y avait aucun mandat d’arrêt contre lui. Le président Mohamud a déclaré à l’AP qu’il était désolé pour la famille de Gocer pour sa perte et a déclaré qu’il avait conseillé à son fils de retourner en Turquie pour une procédure judiciaire. “La décision lui appartient, mais je donne ce conseil”, a-t-il déclaré.

À l’époque, l’agence de presse officielle turque Anadolu avait rapporté que le ministre de la Justice, Yilmaz Tunc, avait déclaré aux journalistes à Ankara qu’il s’était personnellement entretenu avec le ministre somalien de la Justice.

“Dans les prochains jours, l’accusé viendra en Turquie et participera au procès”, a-t-il déclaré, selon Anadolu. « Nous ne permettrons jamais à aucun de nos citoyens de perdre ses droits et intérêts légaux au profit d’un étranger. Nous suivrons l’incident jusqu’au bout. Nous travaillerons pour que la justice prévale.

Lors du deuxième incident distinct survenu début décembre dans le centre d’Istanbul, Musaeed Ahmed Musaeed Hussein, le fils de l’ancien ministre de la Défense du Yémen, Ahmed Musaeed Hussein, était au volant d’un véhicule qui a heurté deux personnes alors qu’elles traversaient la rue, selon le déclaration que Hussein a faite aux procureurs.

L’un d’eux, Pakize Ozer, âgé de 71 ans, a été grièvement blessé, selon CNN Turk. « La plaignante est soudainement apparue devant moi. Comme le soleil venait de la direction opposée, je ne voyais pas exactement d’où il venait”, a-t-il déclaré dans sa déclaration aux procureurs. Dans ce rapport, il a déclaré qu’Ozer ne se trouvait pas dans un passage pour piétons et il a nié toute faute.

Le père de Hussein était alors sur le siège passager. CNN Turk a rapporté en décembre qu’Ozer était hospitalisée dans un état potentiellement mortel, mais l’avocat de Hussein, Kerim Bahadır Seker, affirme désormais qu’elle a depuis quitté l’hôpital. Il affirme que son client est actuellement assigné à résidence et qu’une interdiction de voyager l’empêche de quitter le pays.

Le mois dernier, il a dit CNN turc que son client n’était pas en excès de vitesse ni sous l’influence de l’alcool ou de drogues au moment de la collision.

Des vidéos granuleuses montrant prétendument des images de caméras de sécurité de chaque accident ont été largement diffusées dans les médias turcs, qui ont largement couvert les deux incidents.