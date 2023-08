Le fils du président colombien libéré alors qu’il fait l’objet d’une enquête pour enrichissement illicite et blanchiment d’argent

BOGOTA, Colombie (AP) – Un juge colombien a ordonné vendredi soir la libération du fils du président Gustavo Petro alors qu’il fait l’objet d’une enquête sur des allégations d’enrichissement illicite et de blanchiment d’argent.

Nicolás Petro a été arrêté tôt samedi et a été inculpé cette semaine des deux crimes. Il a accepté de coopérer à l’enquête et les procureurs ont déclaré avoir reconnu jeudi que la campagne électorale de 2022 de son père avait reçu de l’argent d’origine douteuse.

Mario Andrés Burgos, le procureur chargé de l’affaire, a déclaré que Nicolás Petro avait assuré qu’il fournirait des enregistrements audio et des documents pour corroborer qu’une partie de l’argent qui lui avait été remis finissait par financer la candidature de son père.

Le bureau du procureur général a présenté des preuves qui, selon lui, montrent que le jeune Petro a reçu de l’argent de manière illicite.

Mais le juge a déclaré que les procureurs n’avaient pas justifié la nécessité de maintenir le fils du président en détention ou en résidence surveillée. Il a été libéré à la condition qu’il ne quitte pas la Colombie ou ne participe pas à des activités politiques.

Nicolás Petro est un législateur de la région côtière nord d’Atlántico, mais a déclaré qu’il démissionnerait du siège.

Burgos a déclaré que le jeune Petro avait révélé que les augmentations injustifiées détectées dans ses actifs provenaient de deux personnes interrogées par les autorités colombiennes. L’argent est allé en partie sur les propres comptes du fils et en partie dans la campagne qui a fait de son père le premier président de gauche élu en Colombie, a déclaré le procureur.

Mardi, lorsqu’il a été inculpé, les procureurs ont déclaré que le jeune Petro avait pris des milliers de dollars aux trafiquants de drogue et les avait utilisés pour acheter des maisons luxueuses et des voitures chères. Nicolás Petro, 36 ans, a plaidé innocent, mais a accepté de coopérer avec les autorités.

L’affaire survient à un moment où le président colombien perd en popularité et est exposé aux attaques des partis d’opposition, qui sont de plus en plus réticents à coopérer avec son programme législatif.

Le président a déclaré qu’il n’interférerait pas dans l’enquête et a écrit un message sur X, la plate-forme anciennement connue sous le nom de Twitter, dans lequel il a déclaré qu’il espérait que son fils « réfléchirait à ses erreurs ».