Le fils du président américain, Hunter Biden, plaidera coupable de crimes fiscaux et conclut un accord sur l’accusation d’armes à feu

Le fils du président américain Joe Biden, Hunter, a accepté de plaider coupable à deux accusations de non-paiement volontaire de l’impôt sur le revenu.

Hunter Biden a reçu un revenu imposable supérieur à 1,5 million de dollars en 2017 et 2018, mais n’a pas payé d’impôt sur le revenu ces années-là malgré une dette supérieure à 100 000 dollars.

Il a également conclu un accord qui pourrait lui permettre d’éviter une condamnation pour une accusation liée aux armes à feu.

Le fils du président américain Joe Biden, Hunter Biden, a accepté de plaider coupable à deux chefs d’accusation de non-paiement volontaire d’impôts sur le revenu et de conclure un accord qui pourrait lui permettre d’éviter une condamnation pour une accusation liée aux armes à feu, selon un dossier déposé mardi. .

Les accusations fédérales portées contre Hunter Biden résultent d’une enquête menée par David Weiss, l’avocat américain du Delaware, l’État d’origine du président démocrate, qui a été nommé par le président républicain de l’époque, Donald Trump.

Hunter Biden, 53 ans, est depuis des années au centre d’attaques incessantes de Trump et de ses alliés républicains, qui l’ont accusé d’actes répréhensibles concernant l’Ukraine et la Chine, entre autres. Le fils du président a travaillé comme lobbyiste, avocat, banquier d’investissement et artiste, et a publiquement détaillé ses luttes contre la toxicomanie.

Selon les documents judiciaires, Hunter Biden a reçu un revenu imposable supérieur à 1,5 million de dollars en 2017 et 2018, mais il n’a pas payé d’impôt sur le revenu ces années-là malgré une dette supérieure à 100 000 dollars. Les deux chefs d’accusation sont des délits.

LIRE | « Aucune preuve » que l’ancien assistant de Biden, Reade, fait partie de l’opération en Russie – Maison Blanche

Son avocat, Christopher Clark, a déclaré que le gouvernement déposerait une accusation d’arme à feu contre son client qui ferait l’objet d’un accord de déjudiciarisation avant le procès, une alternative aux poursuites qui est parfois utilisée pour permettre aux accusés d’éviter une peine de prison ou une condamnation pénale.

Clark a ajouté :

Je crois comprendre que l’enquête de cinq ans sur Hunter est résolue. Je sais que Hunter pense qu’il est important d’assumer la responsabilité de ces erreurs qu’il a commises pendant une période de troubles et de dépendance dans sa vie. Il a hâte de poursuivre son rétablissement et d’aller de l’avant.

Hunter Biden a révélé en décembre 2020 que le bureau de Weiss enquêtait sur ses affaires fiscales. Il a nié les actes répréhensibles.

Il a décrit dans un mémoire de 2021 traitant de problèmes de toxicomanie dans sa vie, y compris la consommation de crack et l’alcoolisme. Il a été renvoyé de la réserve de la marine américaine en 2014 après avoir été testé positif à la cocaïne, ont indiqué des sources à l’époque.

Hunter Biden avec son père, le président américain Joe Biden. Image de fichier. Teresa Kroeger/Getty Images

Le président Biden a longtemps exprimé son soutien et sa fierté envers son fils pour avoir surmonté sa dépendance.

La Maison Blanche a refusé mardi de commenter davantage.

Dans un communiqué, le porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams, a déclaré :

Le président et la première dame aiment leur fils et le soutiennent alors qu’il continue à reconstruire sa vie. Nous n’aurons pas d’autres commentaires.

L’enquête Weiss a initialement examiné les violations potentielles des lois sur la fiscalité et le blanchiment d’argent dans les relations commerciales étrangères, principalement en Chine, ont déclaré des sources à Reuters. L’enquête dirigée par Weiss a commencé dès 2018, selon les médias américains.

Un haut responsable du Congrès républicain, James Comer, a accusé en 2022 le département du Trésor américain de retenir des « rapports d’activité suspects » financiers pour protéger les relations commerciales de Hunter Biden.

Comer, président du comité de surveillance de la Chambre des représentants, qui a dirigé les enquêtes des républicains de la Chambre sur la famille de Biden, a qualifié l’accord de plaidoyer de « claque sur les doigts » et a déclaré que cela n’empêcherait pas le travail de son panel.

Trump, qui a récemment été inculpé d’accusations pénales fédérales pour avoir conservé illégalement des documents de sécurité nationale lorsqu’il a quitté ses fonctions, a également critiqué l’accord.

« Wow ! Le DOJ corrompu de Biden vient d’éliminer des centaines d’années de responsabilité pénale en donnant à Hunter Biden un simple « ticket de circulation ». Notre système est CASSÉ ! » a-t-il déclaré sur sa plateforme de médias sociaux.

Le président Biden a deux enfants survivants, Hunter Biden et sa fille Ashley Biden. Son fils Beau Biden est décédé en 2015 d’un cancer et sa fille Naomi Biden est décédée en bas âge après un accident de voiture qui a également tué la première femme de Joe Biden.

Hunter Biden semble être le premier enfant d’un président en exercice à être inculpé, selon Aaron Crawford, spécialiste de l’histoire présidentielle à l’Université du Tennessee.

Crawford a déclaré que la famille de plusieurs présidents avait été prise au piège de scandales, notamment le fils de George HW Bush, Neil, qui a dirigé une épargne et un prêt ratés, et le frère de Richard Nixon, Don, qui a été sauvé de la faillite par le riche homme d’affaires Howard Hughes.