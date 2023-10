Le fils du président américain, Hunter Biden, plaide non coupable des accusations liées aux armes à feu

Hunter Biden a quitté le bâtiment fédéral J. Caleb Boggs le 3 octobre 2023 à Wilmington, Delaware, où il a plaidé non coupable des accusations liées aux armes à feu.

Hunter, le fils du président américain Joe Biden, a plaidé non coupable mardi.

L’homme de 53 ans fait face à trois accusations criminelles liées à son achat d’un revolver de calibre .38 en 2018 alors qu’il était fortement toxicomane.

S’il est reconnu coupable, Hunter Biden risque en théorie 25 ans de prison.

Hunter Biden a plaidé non coupable mardi d’une accusation de possession illégale d’armes à feu, marquant le dernier chapitre de sa vie troublée au moment même où son père, le président Joe Biden, accélère sa campagne pour sa réélection l’année prochaine.

Hunter Biden, 53 ans, est arrivé au tribunal fédéral de sa ville natale de Wilmington, dans le Delaware, sans parler aux journalistes en attente.

Il a plaidé non coupable de trois accusations criminelles découlant de son achat d’un revolver Colt Cobra de calibre .38 en 2018 alors que, de son propre aveu, il était fortement toxicomane et contrôlait à peine sa vie.

Hunter Biden est accusé de deux chefs d’accusation pour avoir fait de fausses déclarations pour avoir affirmé sur les formulaires requis pour l’achat d’une arme à feu qu’il ne consommait pas de drogue illégalement à l’époque.

Il fait face à une troisième accusation, basée sur les mêmes déclarations, selon laquelle il aurait possédé illégalement l’arme – qu’il n’a détenue que 11 jours en octobre 2018 – avant de s’en débarrasser.

Les multiples problèmes juridiques et controverses de Hunter Biden – qui vont jusqu’à faire face à des accusations féroces de politiciens républicains selon lesquelles il s’est engagé dans des pratiques commerciales corrompues en Chine et en Ukraine – sont un frein constant à la position politique de son père alors qu’il brigue un second mandat en 2024.

Les républicains ont ouvert une enquête de destitution au Congrès sur ce qu’ils prétendent être un complot criminel de la famille Biden, mais n’ont fourni aucune preuve que le président ait fait quelque chose de mal.

Hunter Biden a été arrêté et a plaidé non coupable de trois accusations fédérales liées aux armes à feu dans le Delaware mardi, marquant le dernier développement d’une affaire de longue date qui a mal tourné pour le fils du président en juillet lorsqu’un accord de plaidoyer qu’il avait conclu avec les procureurs s’est soldé par un échec. pic.twitter.com/KswP5HzFHn -Forbes (@Forbes) 3 octobre 2023

En réponse au scandale constant, Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises qu’il se tenait aux côtés de son fils et qu’il l’aimait pour ses tentatives de se remettre de sa toxicomanie.

L’avocat de Hunter Biden, l’abbé Lowell, avait demandé au juge Christopher Burke d’autoriser Biden, qui vit en Californie, à comparaître par vidéo plutôt qu’en personne, mais la demande a été rejetée.

« L’accusé ne devrait bénéficier d’aucun traitement spécial dans cette affaire », a écrit Burke dans sa décision.

S’il est reconnu coupable, Hunter Biden pourrait en théorie être condamné à 25 ans de prison, même si dans la pratique, de tels délits, s’ils ne sont pas accompagnés d’autres accusations, sont rarement punis par une peine de prison.

En juillet, un accord de plaidoyer entre Hunter Biden et le procureur fédéral David Weiss – qui aurait effacé les accusations liées aux armes à feu tandis que Biden a plaidé coupable à deux accusations fiscales et évité la prison – s’est effondré.

Charges fiscales possibles

Hunter Biden n’a été accusé d’aucun crime lié à ses relations commerciales avec l’étranger, malgré les allégations républicaines.

Cependant, Weiss, qui a été élevé au rang de conseiller spécial pour l’enquête Hunter Biden après l’échec de l’accord de plaidoyer, affirme qu’il enquête toujours sur d’éventuelles accusations fiscales en plus de la question de possession d’armes à feu.

Hunter Biden est un avocat formé à Yale et un lobbyiste devenu artiste, mais sa vie a été gâchée par l’alcoolisme et la dépendance au crack.