Le fils du Premier ministre pakistanais revient d’exil pour faire face à des accusations de corruption

ISLAMABAD (AP) – Un fils du Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif est rentré chez lui dimanche après quatre ans à Londres pour faire face à des accusations de corruption qui ont été déposées contre lui en 2020.

Suleman Shahbaz est arrivé à Islamabad tôt dimanche, puis a pris un vol pour sa ville natale de Lahore après avoir rencontré son père à la résidence du Premier ministre, a déclaré Ata Tarar, porte-parole du parti de la Ligue musulmane pakistanaise de Sharif.

Les avocats de Suleman Shahbaz ont obtenu la semaine dernière une caution protectrice pour lui auprès de la Haute Cour d’Islamabad, qui sera en vigueur jusqu’à mardi. Il interdit aux enquêteurs fédéraux de l’arrêter jusque-là afin qu’il puisse se rendre devant le tribunal de première instance.

L’Agence fédérale d’enquête de Lahore a accusé Sharif et ses deux fils, Hamza et Suleman, de corruption et de blanchiment d’argent en novembre 2020. Suleman s’était envolé pour Londres avant les élections générales de 2018 lorsque le principal organisme anti-corruption du pays a enregistré plusieurs affaires contre lui. .

Sharif et Hamza ont été acquittés des accusations par un tribunal en octobre, mais Suleman n’a jamais été jugé après son déménagement à Londres. La FIA a accusé les trois hommes d’avoir blanchi 16,3 milliards de roupies (près de 200 millions de dollars) entre 2008 et 2018.

Au Pakistan, les membres des gouvernements successifs ont ciblé les opposants politiques en engageant des poursuites judiciaires contre eux, apparemment pour les maintenir empêtrés dans les procédures judiciaires et éloignés de l’arène politique.

Sharif, le frère de l’ancien premier ministre en disgrâce Nawaz Sharif, a été élu Premier ministre par le parlement pakistanais plus tôt cette année, après une semaine de troubles politiques qui ont conduit à l’éviction d’Imran Khan par une motion de censure au parlement.

The Associated Press