Le fils d’un millionnaire s’est suicidé en s’alourdissant de blocs de béton et de chaînes avant de sauter dans la Tamise après sa lutte contre la toxicomanie, selon une enquête.

Alexander Stern a été porté disparu par sa famille, y compris son père Ronald Stern – un magnat de la papeterie qui possède l’une des meilleures collections Ferrari de Grande-Bretagne – trois jours après sa disparition le 11 janvier, a déclaré un coroner.

L’homme de 36 ans avait pris un taxi de 120 £ de Londres au village chic de Berkshire de Sonning et a été vu pour la dernière fois dans un pub, a-t-on dit au coroner.

Les enquêteurs de la police avaient découvert un sac à dos contenant les affaires de M. Stern, mais il n’y avait initialement aucun signe de lui.

Mais le corps du jeune homme riche a ensuite flotté à la surface de l’eau à 1,3 mille en aval et a été vu par un canoéiste le 4 avril de l’année dernière.

Entre 2016 et 2019, M. Stern a utilisé un héritage « substantiel » qu’il avait reçu de sa grand-mère pour voyager au Maroc, en Espagne, au Portugal et également en Amérique du Sud, où il aurait pris des drogues qui altéraient son état mental, sa mère Susan m’a dit.

L’enquête a appris comment M. Stern avait commencé à assister à des réunions de Narcotiques Anonymes à son retour à Londres en septembre 2019 et avait été diagnostiqué avec un TDAH et un trouble de la personnalité émotionnellement instable.

Début janvier de l’année dernière, M. Stern avait dit à sa mère qu’il avait emmené plusieurs taxis dans la ville et se tenait sur un pont mais, a-t-elle dit, « n’avait pas le courage de se suicider ».

Mme Stern a ajouté: « Au cours des six dernières semaines environ, j’ai senti qu’il envisageait un suicide ou un nouveau départ.

«Il a manqué d’énergie et d’options et a réalisé l’étendue de son vide. Ronald et moi n’aurions jamais abandonné Alex.

Le mode de vie inhabituel de M. Stern a également été décrit au coroner par sa mère, qui a raconté à l’enquête comment son fils avait lutté contre une « incapacité à différencier les faits de la fiction » qui s’était déroulée dans sa vie d’adulte.

Enfant, M. Stern a été décrit par sa mère comme «sociable, intéressé par la nature et en particulier le spectacle de théâtre de The Wind in the Willows a fortement résonné avec lui».

Mais en grandissant et en fréquentant l’école élite indépendante The Hall, l’école préparatoire Cheltenham Junior School et l’école de rugby, sa mère a noté qu’il était devenu un adolescent problématique avec « un mépris total pour la valeur de l’argent ».

Pendant ses études à l’Université d’Édimbourg, M. Stern a demandé plus d’argent en plus de l’allocation qu’il recevait de ses riches parents.

Mme Stern a déclaré à l’enquête à Reading: « Il est rentré à la maison et a commencé à chercher un emploi. Il a commencé un emploi dans une entreprise spécialisée dans les articles de toilette bio.

«Il est devenu de plus en plus intéressé par la façon dont l’entreprise devrait être gérée et a essayé de persuader son père d’acheter l’entreprise.

« Il semblait moins intéressé à travailler réellement au sein de l’entreprise », a déclaré Mme Stern dans un communiqué.

Après une période relativement courte, M. Stern avait cessé de travailler pour la société de produits de toilette et avait fini par travailler dans l’entreprise de son père pendant six ans, passant d’un département à l’autre sans jamais sembler beaucoup apprécier le travail, selon l’enquête.

Sa famille savait que M. Stern prenait des drogues récréatives, y compris de la cocaïne, alors qu’il faisait une maîtrise en affaires et travaillait dans un café à Londres, où il avait un appartement dans le quartier haut de gamme de Chelsea.

Il a ensuite arrêté de suivre des cours à l’European Business School.

Les enquêteurs de la police avaient largement lancé un appel pour obtenir des informations susceptibles de les aider à localiser M. Stern après sa disparition.

Des enquêtes ont révélé qu’il avait rencontré sa sœur Emily Stern le 9 janvier pour le dîner et que le lendemain matin, il avait retiré 20000 £ à un distributeur automatique.

M. Stern a été vu à la maison publique du Bull Inn le soir du 11 janvier, où il est resté au bar pendant une heure avant de partir.

M. Stern a été vu à la maison publique Bull Inn le soir du 11 janvier, où il est resté au bar pendant une heure avant de partir.

Un examen post mortem sur le corps complètement décomposé de M. Stern a conclu que la cause du décès était « indéterminée », a déclaré le coroner.

Des documents d’identité, notamment son passeport et son permis de conduire européen, ont été trouvés dans la poche intérieure du manteau de M. Stern.

Il portait un haut à capuche, un manteau et trois pantalons dont la couche supérieure était imperméable.

Alan Blake, le coroner adjoint du Berkshire, a conclu l’enquête en déclarant qu’il était convaincu que M. Stern avait l’intention de mettre fin à ses jours.

M. Blake a déclaré: « Alexander Stern était un jeune homme de 36 ans qui avait des antécédents de santé mentale troublés.

«Bien qu’il ait manifestement eu un certain nombre de dons et de qualités, sa vie d’adulte n’a pas apporté le succès et la stabilité dont il rêvait manifestement.

Pour un soutien confidentiel, appelez les Samaritains au 116123 ou visitez une succursale locale des Samaritains. Voir www.samaritans.org pour plus de détails