Le fils du magnat des médias de Hong Kong emprisonné Jimmy Lai critique le gouvernement britannique pour ne pas avoir dénoncé la Chine | Nouvelles du monde

Le fils du magnat des médias et citoyen britannique Jimmy Lai, emprisonné à Hong Kong pour avoir prétendument enfreint les lois sur la sécurité nationale, a critiqué le gouvernement britannique pour ne pas avoir dénoncé la Chine.

Sébastien Lai, 28 ans, est à Londres cette semaine pour faire pression sur le Premier ministre Rishi Sunak et ministre des affaires étrangères James astucieusement pour une réunion au sujet de l’emprisonnement de son père après avoir fait une première demande il y a sept mois – mais n’ayant rien entendu en retour.

Il a déclaré à Sky News que les Américains avaient fait plus pour soulever le cas de son père que les Britanniques, bien que M. Lai soit citoyen britannique et détenteur d’un passeport.

M. Lai, 75 ans, fondateur de pro-démocratie Hong Kong journal Apple Daily, est en prison depuis décembre 2020 lorsqu’il a été reconnu coupable de fraude au bail – normalement une affaire civile entraînant une amende.

Le milliardaire est devenu le premier personnage de haut niveau à être inculpé en vertu de la loi sur la sécurité nationale nouvellement imposée pour avoir prétendument comploté et collaboré avec des forces étrangères pour “mettre en danger la sécurité nationale” – principalement en raison de déclarations pro-démocratie qu’il a faites sur Twitter.

Jimmy Lai a été inculpé et reconnu coupable de divers crimes présumés depuis sa première incarcération, dont 15 mois pour avoir allumé une bougie et récité une prière lors d’une veillée de massacre sur la place Tiananmen.

Il risque maintenant d’être condamné en septembre pour “collusion avec des forces étrangères”, avec une peine de prison minimale de 10 ans et une peine maximale à perpétuité.

Son fils et ses avocats pensent que le résultat sera prédéterminé par le gouvernement de Hong Kong, qui, selon eux, veut faire de lui un exemple après des décennies où Pékin l’a pris pour cible, bombardant sa maison et ses bureaux et le menaçant lui et sa famille.

Alors que M. Lai risque désormais la prison à vie, où son fils admet qu’il pourrait mourir, ses partisans appellent le gouvernement britannique à dénoncer Pékin.

Le magnat des médias a un passeport britannique depuis 1994 après s’être échappé de Chine à Hong Kong sur un bateau de pêche à l’âge de 13 ans – et c’est son seul passeport.

Image:

Sébastien Lai appelle le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères à le rencontrer



Son fils, qui ne l’a pas vu depuis son incarcération et ne peut entrer à Hong Kong par peur d’être arrêté, appelle désormais publiquement le gouvernement britannique à intervenir.

Sébastien Lai a déclaré qu’une rencontre avec la ministre adjointe des Affaires étrangères Anne-Marie Trevelyn cette semaine était la bienvenue, mais que ce n’était que la première étape et que d’autres devaient encore se produire.

Il a déclaré à Sky News: “Le gouvernement américain en a plus parlé que le gouvernement britannique, ce qui est vraiment embarrassant car mon père est un citoyen britannique et il est actuellement en prison pour avoir défendu les libertés mêmes que nous avons dans ce pays.

“Il y a eu un silence radio avant de rencontrer le ministre adjoint, c’était un pas en avant mais ils doivent faire plus, c’est un citoyen britannique, détenteur d’un passeport britannique.

“Je suis très frustré qu’ils n’aient rien dit sur le cas de mon père.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:14

La police de Hong Kong perquisitionne le bureau du journal et arrête le fondateur



Le conservateur principal Iain Duncan-Smith, fondateur de l’Association interparlementaire sur la Chine qui rassemble des députés du monde entier pour demander des comptes à la Chine, a évoqué le cas de M. Lai lors des questions du Premier ministre cette semaine.

Le Premier ministre a déclaré que la Grande-Bretagne devrait résister à “l’agression chinoise” et son porte-parole a ensuite appelé les autorités de Hong Kong à cesser de cibler “les voix pro-démocratie, dont Jimmy Lai”.

Le démantèlement constant de l’État de droit à Hong Kong Dominique Waghorn Rédactrice Affaires Internationales @DominicWaghorn La Chine a effectivement déchiré le traité international qui aurait dû donner à Hong Kong un certain degré d’autonomie après sa rétrocession à la Grande-Bretagne. Ses autorités fantoches utilisent maintenant de nouvelles lois sur la sécurité pour persécuter ce qui reste de son mouvement pour la liberté et la démocratie. Outrageusement, Jimmy Lai a été condamné à plusieurs années de prison pour avoir prétendument violé un contrat de bail, ce qui jusqu’à présent n’a jamais justifié de peine privative de liberté. Il a été condamné à 15 mois pour avoir allumé une bougie lors d’une veillée à la mémoire des victimes du massacre de la place Tiananmen lorsque le régime communiste chinois a assassiné des centaines de civils innocents non armés. Il a été puni pour avoir assisté à une manifestation pro-démocratie à laquelle assistaient des centaines de milliers d’autres. Son entreprise a été radiée et dépouillée de ses actifs avant même son procès complet plus tard cette année. Ces dérives judiciaires sont dignes d’une république bananière et non d’un lieu qui prétend encore se targuer de l’application de l’État de droit. L’Amérique et d’autres pays ont appelé Hong Kong pour son traitement de M. Lai et ont averti leurs propres entreprises que ce n’était peut-être plus un endroit sûr où opérer. Un citoyen britannique avec un passeport britannique a été saisi et détenu contre sa volonté pour des raisons politiques et pourtant le gouvernement britannique a été curieusement réticent à s’exprimer ou à avertir ses propres investisseurs du démantèlement constant de l’État de droit à Hong Kong. Il sera jugé plus tard cette année pour des accusations absurdes de “collusion avec des forces étrangères”. La réponse du gouvernement Sunak sera alors un test clé de sa volonté de protéger les sujets où qu’ils se trouvent et de défendre les valeurs et les principes qui lui sont chers.

Mais le fils de M. Lai, ses avocats et M. Duncan-Smith pensent que le gouvernement n’est pas allé assez loin.

Le ministère des Affaires étrangères n’a pas souhaité donner à Sky News un commentaire sur le cas de M. Lai, nous renvoyant aux paroles de M. Sunak au Parlement.

Image:

Sébastien Lai avec ses avocats, Caoilfhionn Gallagher et Jonathan Price, devant le parlement



“Un personnage de Nelson Mandela”

L’avocat britannique Caoilfhionn Gallagher, à la tête de l’équipe juridique internationale de M. Lai, a déclaré à Sky News: “C’était des petits pas dans la bonne direction, mais ce dont nous avons besoin, c’est d’un bond en avant de la part du gouvernement britannique.

“Ils peuvent le faire par le biais de relations bilatérales, ils peuvent souligner que nous avons un prisonnier d’opinion derrière les barreaux à Hong Kong.

“Un personnage de type Nelson Mandela derrière les barreaux pour avoir dit la vérité au pouvoir, ils doivent faire savoir aux autorités de Hong Kong qu’ils ne continueront pas à faire comme si de rien n’était.

“Ils doivent vérifier si les entreprises britanniques travaillent en toute sécurité à Hong Kong, car toute entreprise britannique qui y fait des affaires n’est pas en sécurité, n’importe qui peut frapper à la porte de la police de la sécurité nationale juste pour un tweet, une publication sur Facebook. “

Elle a ajouté que Jimmy Lai a été ciblé “à titre d’exemple”, avec le message à quiconque “qui ose être journaliste ou parler des autorités de Hong Kong ou de Pékin est” gardez le silence ou vous serez le prochain “”.

Image:

Jimmy Lai lors d’une manifestation pro-démocratie en 2014



“Le Royaume-Uni semble pétrifié par Pékin”

Mme Gallagher a déclaré qu’elle gardait espoir que le gouvernement britannique puisse aider, comme elle a utilisé l’exemple de la Britannique-iranienne Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la cliente de son collègue, qui a finalement été libérée de prison en Iran l’année dernière après que le gouvernement a intensifié ses efforts lorsque son mari a entamé une grève de la faim.

M. Duncan-Smith, qui est sanctionné par la Chine, a ajouté que le gouvernement britannique avait “peu ou rien fait” pour protester contre l’arrestation de M. Lai.

“Ils traînent des pieds, ils semblent pétrifiés par le gouvernement chinois, mais le gouvernement chinois s’en fout, ils font ce qu’ils veulent”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Nous devons maintenant avertir les entreprises britanniques que vous ne pouvez plus compter sur votre présence à Hong Kong en tant que lieu sûr en vertu de la loi, car la Chine le saccage – si nous le faisions, la Chine serait très inquiète.”