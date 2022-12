Le fils du leader tchétchène Kadyrov remporte ses débuts en MMA

Ali Kadyrov a remporté ses débuts en arts martiaux mixtes par TKO au premier tour

Ali Kadyrov, le fils du leader tchétchène Ramzan Kadyrov, a réussi ses débuts en arts martiaux mixtes lors de la carte de combat ACA 150 à Moscou vendredi à l’intérieur de la CSKA Arena.

Kadyrov, qui a été acculé par la sensation invaincue de l’UFC Khamzat Chimaev, a battu son adversaire Islam Akbarov avec une séquence de frappes sans réponse au sol après avoir forcé son adversaire sur la toile au début du concours.

C’est là que Kadyrov a débouché un barrage de coups de poing, Akbarov n’offrant que peu de résistance autre que de tenter de se protéger la tête, incitant l’arbitre à abandonner le combat après avoir déterminé qu’Akbarov ne se défendait plus intelligemment.

Kadyrov avait passé du temps à s’entraîner aux côtés de Chimaev, et a également été récemment photographié lors de sa propre fête d’anniversaire aux côtés de combattants bien connus de l’UFC tels que Kamaru Usman et Justin Gaethje.

Il a également été vu avec l’ancien champion de l’UFC Cody Garbrandt, avec qui il s’est entraîné aux côtés de Dubaï.

Chimaev, qui est né en Tchétchénie, est un partisan de longue date d’Ali Kadyrov et a été photographié avec le combattant en herbe du MMA et son père à plusieurs reprises – et a aidé à entraîner Kadyrov dans le passé.

“Mon cher jeune frère Ali Kadyrov», a écrit Chimaev sur Instagram avant le combat.

“Frère, je sais à quel point tu t’es entraîné dur et à quel point tu es en pleine forme.”

LIRE LA SUITE: Les États-Unis pèsent sur les “liens” entre Kadyrov et les combattants de l’UFC

La star de l’UFC, Darren Till, un ami proche de Chimaev, a également commenté avec un cœur emoji une vidéo annonçant le combat de Kadyrov, tandis qu’Alexander Gustafsson, le leader sur mesure du gymnase AllStars, a également aimé le même message sur les réseaux sociaux.