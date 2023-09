Le fils du leader sikh assassiné de Colombie-Britannique déclare que sa famille et ses amis ont toujours cru que l’Inde avait joué un rôle dans l’assassinat de son père

Le fils d’un dirigeant sikh de Surrey, en Colombie-Britannique, tué plus tôt cette année, dit ressentir un sentiment de soulagement après que le premier ministre Justin Trudeau a accusé lundi le gouvernement indien d’être impliqué dans la fusillade mortelle.

Balraj Singh Nijjar, 21 ans, s’exprimait publiquement pour la première fois depuis la mort par balle de son père Hardeep, 45 ans, le 18 juin, peu après les prières du soir au Guru Nanak Sikh Gurdwara à Surrey.

Trudeau a déclaré à la Chambre des communes que les rapports des services de renseignement avaient trouvé des liens crédibles entre des agents du gouvernement indien et le meurtre, bien que personne n’ait encore été inculpé.

Le gouvernement indien avait déjà offert une récompense pour l’arrestation de Hardeep, accusant le président gurdwara de diriger un mouvement séparatiste violent en faveur d’un État sikh indépendant appelé Khalistan.

C’est une accusation que nient ses partisans.

REGARDER | Qu’est-ce qui se cache derrière l’accusation explosive de Trudeau : Qu’est-ce qui a amené le Canada à accuser l’Inde d’être responsable de la mort du leader sikh Le National détaille les facteurs et les événements qui ont conduit à la mort par balle du leader sikh canadien Hardeep Singh Nijjar. De plus, Jessica Davis, ancienne analyste du SCRS, explique ce qui devait se passer pour que le Canada accuse le gouvernement indien de meurtre.

Balraj, l’aîné des deux fils de Hardeep, a déclaré que sa famille et ses amis proches ont toujours soupçonné le gouvernement indien d’être à l’origine du meurtre effronté de son père.

« Ce n’était qu’une question de temps avant que la vérité éclate », a-t-il déclaré aux journalistes dans le même parking gurdwara où son père a été assassiné. « Quand nous avons appris la nouvelle aujourd’hui, nous avons été soulagés de savoir qu’elle soit enfin portée aux yeux du public. »

Balraj a remercié Trudeau, ainsi que le chef conservateur fédéral Pierre Polièvre et le chef du NPD Jagmeet Singh, qui ont tous deux condamné le meurtre à la Chambre des communes.

« J’espère que vous pourrez aller plus loin et recruter des individus spécifiques », a-t-il déclaré en s’adressant aux dirigeants. « Si vous imposez des sanctions, quelles que soient les prochaines étapes, nous attendons en famille de voir de quoi il s’agit. »

L’Inde a rejeté les allégations de Trudeau. Son ministère des Affaires étrangères a publié lundi soir un communiqué les qualifiant d' »absurdes ».

Des membres de la communauté sikh sont photographiés au Guru Nanak Sikh Gurdwara où Hardeep Singh Nijjar a été tué à Surrey. (Ben Nelms/CBC)

Balraj parlait trois mois jour pour jour après la mort de son père et se tenait à quelques mètres de l’endroit où Hardeep était assis dans sa camionnette lorsqu’il a été abattu.

Il a déclaré que son père avait appelé chez lui cinq minutes avant le meurtre, de bonne humeur, pour demander à sa famille de préparer le dîner.

De nombreux membres de la communauté sikh ont déclaré que les autorités canadiennes n’avaient pas réussi à protéger Hardeep avant son assassinat, affirmant que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) avait précédemment averti le chef sikh qu’il était en danger.

REGARDER | Qu’est-ce qui se cache derrière le mouvement pour un État sikh indépendant ? Qu’est-ce que le Khalistan ? Un regard sur le mouvement pour un État sikh indépendant Certains sikhs recherchent depuis toujours une patrie sikh indépendante dans le nord de l’Inde, appelée Khalistan. Les experts affirment que l’histoire du mouvement est complexe, émotionnelle et évolutive.

Après la mort de son père, Balraj a déclaré qu’il était le principal point de contact du SCRS et de l’Équipe intégrée d’enquête sur les homicides (IHIT), et qu’il comprenait que les enquêtes prenaient du temps et impliquaient de longs processus.

« J’ai juste essayé de garantir à tout le monde que cela prenait du temps », a-t-il déclaré. « Ne pensez pas que cela est passé sous silence. »

Balraj a ajouté que le meurtre de son père n’était pas seulement celui d’un sikh au hasard, mais celui d’un président de temple qui avait été abattu devant son propre lieu de culte.

« J’espère qu’ils pourront en tenir compte », a-t-il déclaré. « C’est une affaire très grave et l’ingérence étrangère n’est pas une mince affaire. »

Dans un communiqué, le sergent de l’IHIT. Timothy Pierotti a déclaré que les enquêteurs n’étaient pas encore en mesure de discuter des détails de l’affaire.

« Cela reste une enquête prioritaire pour [IHIT] et nous avons travaillé et continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos services de police et nos partenaires locaux, provinciaux et nationaux afin de faire avancer cette enquête », a-t-il déclaré.