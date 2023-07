Le fils du juge à la retraite du comté de Will accusé d’avoir fait un faux rapport de police – Shaw Local

Le fils d’un juge à la retraite du comté de Will était de retour en prison pour avoir faussement signalé qu’une femme avait un couteau sous la gorge.

Vers 16 h 20 dimanche, Louis Goode, 37 ans, de Shorewood, a été transporté à la prison du comté de Will pour crime de conduite désordonnée et délit pour la même infraction, selon les archives judiciaires.

Goode est le fils de la juge à la retraite Carla Alessio Policandriotes.

Les dernières accusations sont le résultat d’une enquête du département de police de Braidwood.

Une plainte pénale déposée lundi alléguait que Goode avait appelé le bureau du shérif du comté de Will et avait signalé qu’un « individu avait un couteau sous la gorge, sachant qu’une telle communication était fausse ».

L’infraction aurait eu lieu dimanche, selon la plainte pénale.

Goode a été emprisonné pour la dernière fois le 18 novembre 2022, après avoir été arrêté à Romeoville pour crime selon lequel il aurait frappé et poussé une femme.

Les avocats du Tomczak Law Group représentent Goode dans cette affaire, qui doit être jugée le 25 octobre.

Goode a renoncé à son droit à un procès devant jury et a choisi que le juge John Connor décide s’il est coupable des accusations, selon les archives judiciaires.

Auparavant, Goode avait plaidé coupable d’avoir battu et retenu illégalement son ex-femme en 2014 et de l’avoir battue à nouveau en 2018.

Lorsque Goode a été accusé pour la première fois en 2018 d’avoir battu son ex-femme une deuxième fois, il était un fugitif pendant plus d’un mois avant de se rendre au bureau du shérif du comté de Will après avoir pris l’avion pour l’Illinois depuis le Texas. Goode était toujours en probation pour son affaire de 2014 lorsque l’affaire de 2018 a été déposée.

Puis, le 23 août 2019, Goode s’est présenté au palais de justice du comté de Will pour un test de dépistage de drogue, mais a quitté le bâtiment et ne s’est jamais enregistré pour un test de dépistage de drogue. Plus de six mois plus tard, Goode a été appréhendé au Colorado.

Goode était de retour dans la prison du comté de Will le 20 août 2020.

Le 2 mars 2021, le juge Ed Burmila a condamné Goode à purger 50% d’une peine de 27 mois de prison après avoir plaidé coupable d’avoir battu son ex-femme dans l’affaire de 2018. Burmila a pris sa retraite du banc en août 2022.

Goode a été crédité de 314 jours purgés pendant son incarcération, ce qui a rapproché sa peine de prison réelle de 97 jours.

Il n’a pas purgé cette peine en prison, mais plutôt à la prison du comté de Will. Après environ trois mois de prison, Goode a été libéré le 10 juin 2021, admis au centre correctionnel de Stateville à Crest Hill, puis mis en liberté conditionnelle le même jour.