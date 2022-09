Le fils du guitariste de Teenage Head, Gord Lewis, avait des antécédents de problèmes de santé mentale avant l’accusation de meurtre

Avertissement : Cette histoire contient un langage offensant.

Avant que Jonathan Lewis ne soit inculpé de la mort de son père – le guitariste de Teenage Head Gord Lewis – il a été reconnu coupable de harcèlement, avait l’habitude d’envoyer des messages aux gens de la ville et, selon son avocat, vivait avec des problèmes de santé mentale.

Gord, le guitariste de 65 ans du célèbre groupe de punk rock de Hamilton, a été retrouvé mort le 7 août dans son appartement.

La police a confirmé le lendemain que Jonathan, 41 ans, avait été accusé de meurtre au deuxième degré.

Bien que l’accusation n’ait pas été testée devant les tribunaux, elle a incité les personnes qui ont vu Jonathan aux prises avec sa santé mentale à se demander s’il avait besoin de plus de soutien ou d’intervention.

Larissa Fedak, l’avocate de Jonathan, a déclaré que la situation était tragique, mais il reste encore de nombreuses questions sur la mort de Gord.

“Tout le monde saute à certaines conclusions et c’est inhabituel”, a-t-elle déclaré. “Peut-être à cause du statut de son père ou simplement parce qu’il était connu dans notre communauté … il est innocent jusqu’à preuve du contraire.”

Brian Lewis, l’un des frères de Gord, a refusé de commenter, mais avait précédemment déclaré que la famille était “dévastée et en conflit” car “c’est la perte d’un frère bien-aimé et une situation très compliquée”.

L’accusé a été condamné avant

De nombreuses études, dont une de 2013 étude de l’American Public Health Association, indiquent que les personnes atteintes de troubles mentaux diagnostiqués commettent rarement des actes de violence.

Dans le cas de Jonathan, il était connu pour avoir envoyé des courriels insultants et apparemment menaçants et des messages sur les réseaux sociaux à des personnes, dont beaucoup à Hamilton, au cours d’une série d’au moins huit ans.

Une chaîne d’e-mails incohérents provenant de comptes portant le nom de Jonathan Lewis a été envoyée à de nombreux médias le 7 août et a conduit quelqu’un à approcher la police.

“Les funérailles doivent arriver ici rapidement. Mon père commence à se décomposer”, a lu une partie du courriel du 7 août, que le personnel de CBC Hamilton a également reçu.

Gord Lewis, 65 ans, était un membre fondateur du groupe de punk rock Teenage Head basé à Hamilton. Son corps a été retrouvé dans son appartement de Hamilton le 7 août. (Tête adolescente/Facebook)

Ce n’était pas la première fois qu’un comportement lié à Jonathan conduisait à des appels à la police.

Le personnel des nouvelles de CBC Hamilton a déposé un rapport de police vers 2019, après que Jonathan ait envoyé des courriels perçus comme menaçants à un ancien journaliste. Il s’était également rendu dans la salle de rédaction à la recherche de ce journaliste, frappant violemment sur les vitres avant. Aucune accusation n’a été portée.

Des documents judiciaires montrent que Jonathan a été inculpé et condamné pour avoir envoyé à Matthew Green, ancien conseiller municipal et maintenant député du centre de Hamilton, des messages qui amèneraient le politicien à “raisonnablement, en toutes circonstances, craindre pour sa sécurité” sur une période de deux semaines en 2017. .

Jonathan a reçu une peine avec sursis et trois ans de probation.

Fedak a déclaré qu’elle avait également représenté Jonathan en 2012 pour un incident “modeste”, et a déclaré dans ce cas, “la santé mentale est certainement un facteur”.

‘Ça te fait flipper’

Après que les accusations liées à la mort de Gord ont été portées en août, CBC Hamilton a parlé à plusieurs personnes qui ont déclaré avoir contacté la police dans le passé au sujet de Jonathan.

La police de Hamilton a déclaré que Jonathan était connu de la police, mais qu’il n’offrirait pas d’informations précises sur les antécédents criminels de quelqu’un et ne répondrait pas à d’autres questions, car l’affaire est devant les tribunaux.

Laura Farr, une ancienne membre du personnel municipal qui se présente maintenant comme conseillère du quartier 3 aux élections municipales du 24 octobre, a déclaré en novembre 2017 qu’elle et de nombreuses autres personnes avaient reçu des courriels et des messages Facebook harcelants de Jonathan.

Un message apparent, vu par CBC Hamilton, semble le montrer lui disant qu’il espérait qu’elle se retrouverait dans une relation avec un homme qui la maltraiterait et mettrait fin à sa “putain de vie”.

Farr a déclaré qu’elle l’avait signalé à la police, mais qu’aucune accusation n’avait été portée.

Farr a déclaré que la police l’avait remerciée pour le rapport, mais elle a déclaré que leur réponse n’était pas suffisante pour qu’elle se sente en sécurité.

“Je ne sais pas si plus aurait pu être fait, mais plus aurait dû être fait”, a-t-elle déclaré.

Jamie Tennant, un écrivain local et directeur de programme au 93,3 CFMU-FM de l’Université McMaster, a déclaré qu’il avait dénoncé Jonathan à la police pour les messages menaçants qu’il avait reçus.

“Cela vous fait flipper”, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique avec CBC Hamilton.

Jamie Tennant est scénariste et directeur des programmes de 93,3 CFMU-FM à l’Université McMaster à Hamilton. (Soumis par Jamie Tennant)

Tennant a déclaré que les messages avaient commencé en 2014 après que Jonathan aurait eu une dispute avec un animateur de la station de radio. En 2016, Tennant a envoyé une lettre de quatre pages à la police, décrivant les messages et les comportements apparents de Jonathan.

La lettre et certains des messages qu’elle contient ont été visionnés par CBC Hamilton et semblent inclure des menaces de tirer sur la station de radio et des menaces voilées envers Tennant et sa famille.

“Ne jouez pas à Teenage Head sur CFMU. Je viendrai là-bas et je le ferai [go to] prison pour prouver mon point de vue », a lu un message apparent de fin décembre 2015.

Tennant a déclaré qu’il s’était rendu à plusieurs reprises à la police au sujet de Jonathan. Aucune accusation n’a été portée.

“Je n’ai jamais été mis au courant de ce qui s’est réellement passé, mais je crois qu’ils sont allés chez lui une fois après ma première plainte pour lui dire de laisser tomber”, a-t-il déclaré à CBC Hamilton.

Const. Indy Bharaj a déclaré lors d’un entretien téléphonique que la police ne pouvait pas accuser Jonathan de harcèlement en 2016 car “il y avait tellement de va-et-vient entre Tennant et Lewis”.

Il a dit que la police avait parlé à Jonathan et qu’il avait accepté de ne plus contacter Tennant. Bharaj a également déclaré que la police avait laissé un message vocal à Tennant après avoir tenté de le contacter.

Le comportement passé a révélé un “problème systémique”

Farr et Tennant ont déclaré qu’ils estimaient tous les deux que la situation mettait en évidence des lacunes dans le système judiciaire et les soutiens en santé mentale.

“C’est définitivement un problème systémique. Pendant longtemps, j’étais en colère contre la police … mais maintenant je ne peux pas m’empêcher de penser que c’est plus gros que ça”, a déclaré Tennant, “qu’ils regardaient sincèrement ce qui se passait et disaient, ‘ Il n’y a vraiment rien que nous puissions faire.

“Cela me semble incroyablement bizarre, il n’aurait pas pu être aidé”, a déclaré Tennant.

Fedak, l’avocat de Jonathan, a déclaré qu’il était toujours plus facile, avec le recul, de dire que davantage aurait pu être fait, et a ajouté que de nombreuses personnes agissent de la manière dont les gens prétendent que Jonathan a agi.

Elle a dit que certaines personnes, par exemple, peuvent être délirantes, mais continuent à faire des tâches quotidiennes et à exprimer leurs sentiments.

“C’est un jugement de la part de chacun de ces professionnels, et 95% du temps, ils font ce qu’il faut. Ce sont quelques personnes qui n’ont pas l’air si mal qui vont ensuite faire quelque chose d’assez tragique”, a-t-elle déclaré.

Fedak n’a pas été en mesure de confirmer le type de soutien en santé mentale que Jonathan a reçu au fil des ans. Il est également difficile de savoir si sa précédente peine avec sursis et ses années de probation étaient liées à un quelconque type de programmes ou de soutiens en matière de santé mentale.

Daniel Brown, avocat de la défense pénale et président de la Criminal Lawyers ‘Association, a également déclaré que les personnes souffrant de problèmes de santé mentale sont régulièrement poussées à travers le système judiciaire.

Brown, qui n’a aucune implication dans l’affaire, a vu certains messages envoyés à Tennant qui auraient été écrits par Jonathan, et a déclaré que la police en aurait eu assez pour porter des accusations – mais on ne sait pas ce que cela permettrait.

“Tout ce que les tribunaux auraient pu faire, c’est le tenir responsable de cette action, mais une personne aux prises avec des problèmes de santé mentale ne trouvera pas l’aide dont elle a besoin dans le système de justice pénale”, a-t-il déclaré.

St. Joseph’s Healthcare Hamilton a un programme de psychiatrie médico-légale qui fournit un soutien en santé mentale aux personnes jugées non criminellement responsables d’un crime en raison de leur santé mentale et aux personnes inaptes à subir un procès.

Le chef du programme, le Dr Gary Chaimowitz, a déclaré à CBC Hamilton que les personnes ayant des problèmes de santé mentale qui ne sont pas admissibles à ce programme spécifique auraient accès à d’autres services, mais le système de santé mentale est soumis à “une quantité incroyable de stress”.

Fedak, parlant en termes généraux et non de Jonathan, a déclaré que la pandémie a également créé une “tempête parfaite” pour les personnes qui ont de graves problèmes de santé mentale et qui n’ont pas d’antécédents criminels.

Brown a déclaré qu’il existe certaines options, comme les programmes de déjudiciarisation pour la santé mentale, qui voient les gens voir leurs accusations abandonnées s’ils terminent leur traitement, mais ces programmes sont facultatifs.

Il a dit qu’il y avait un manque de sensibilisation à ces programmes, et un manque de financement et de disponibilité pour eux, ainsi que des problèmes d’accessibilité, étant donné que les programmes étaient éloignés pendant la pandémie.

Brown a ajouté qu’il y a eu des coupes dans l’aide juridique, ce qui rend également plus difficile l’accès à ces services, et que le système judiciaire lui-même est “en crise”.

“Il va falloir une sorte de reconnaissance publique pour y remédier, car les gouvernements ne sont certainement pas motivés pour le financer”, a déclaré Brown.

“Il s’effondre sous nos pieds et juste sous nos yeux, et quelque chose doit être fait de manière drastique pour améliorer la situation.”