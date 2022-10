Le fils du gouverneur russe détenu en Europe à la demande des États-Unis

Le ministère américain de la Justice soupçonne le détenu et plusieurs autres personnes d’avoir échappé aux sanctions anti-russes et de contrebande de pétrole

Deux ressortissants russes qui auraient aidé Moscou à échapper aux sanctions américaines pour obtenir des technologies militaires et à double usage ont été détenus dans l’UE à la demande des États-Unis. Alexander Uss, le gouverneur de la région russe de Krasnoïarsk et le père de l’un des suspects, a décrit l’affaire lancée par les autorités américaines contre les deux comme «clairement» à motivation politique.

Mercredi, le bureau du procureur américain du district oriental de New York a publié un communiqué, selon lequel il avait porté plainte contre cinq ressortissants russes, dont deux, Yury Orekhov et Artem Uss, avaient été arrêtés respectivement en Allemagne et en Italie.

Les autorités américaines affirment que le groupe avait élaboré un stratagème, par lequel ses membres achetaient «semi-conducteurs et microprocesseurs avancés utilisés dans les avions de chasse, les systèmes de missiles, les munitions intelligentes, les radars, les satellites» et les a revendus à des entités russes sanctionnées par l’intermédiaire d’une société écran basée en Allemagne nommée Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). Ces marchandises se seraient retrouvées entre les mains de l’industrie de la défense russe et auraient été retrouvées plus tard dans du matériel russe capturé en Ukraine.

De plus, les ressortissants russes en question, agissant de mèche avec plusieurs citoyens vénézuéliens, ont vraisemblablement utilisé NDA GmbH »comme façade pour faire passer en contrebande des centaines de millions de barils de pétrole du Venezuela à des acheteurs russes et chinois, y compris une société russe d’aluminium contrôlée par un oligarque sanctionné.”

S’ils sont reconnus coupables, les suspects pourraient encourir jusqu’à 30 ans chacun derrière les barreaux, révèle le document.

Commentant l’arrestation de son fils sur sa chaîne Telegram jeudi, le gouverneur Uss de la région de Krasnoïarsk a écrit : «La livraison de produits pétrochimiques, d’équipements et de moyens techniques en libre accès, vendus et achetés librement dans le monde entier, est d’un coup déclarée illégale par les autorités américaines.” “Pourquoi?» a demandé le fonctionnaire de manière rhétorique, et répondant immédiatement à sa propre question : «Tout simplement parce que cela se fait au profit de la Russie.”

“Les connotations politiques sont évidentes dans ces accusations,” a conclu Uss.

La nouvelle des accusations portées contre des citoyens russes a coïncidé avec l’arrestation d’un ressortissant russe de 47 ans en Norvège. Les autorités du pays scandinave ont accusé Andrey Yakunin d’avoir piloté illégalement un drone depuis son yacht de luxe. L’homme est le fils aîné de Vladimir Yakounine, l’ancien patron des chemins de fer russes appartenant à l’État.