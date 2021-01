Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a été critiqué après la diffusion d’une vidéo de son fils lors d’une fête sans masque alors que l’État devient le dernier hotspot COVID-19 avec le taux d’infection le plus élevé au monde.

Des images partagées sur Twitter lundi montrent Jack Ducey, 25 ans, assistant à un grand rassemblement où des dizaines d’invités ont été vus en train de boire et de danser sans masque ni distance sociale en vue.

L’événement semblait être une fête d’anniversaire pour l’un des clients de Jack de son label Crescent Room Music qui a commencé plus tôt dans la nuit avec un dîner de groupe à Benihana.

Le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey * photographié avec sa femme et ses trois fils) a été critiqué après la diffusion d’une vidéo de son fils Jack (extrême gauche) assistant à une fête au milieu d’une flambée de cas de COVID-19 dans l’État

Le clip a été publié sur son compte Instagram à peu près au moment où le gouverneur Doug Ducey a exhorté les résidents de l’Arizona à rester chez eux et à limiter la propagation de l’infection.

La vidéo a commencé par un dîner de groupe à Benihana pour célébrer l’un des clients de Jack

La vidéo montrait les amis en train de dîner à l’intérieur avant de passer à un extrait d’une fête bondée où les invités étaient vus côte à côte, dansant sur de la musique et sans tenir compte des restrictions de distance sociale.

«Anniversaire solide pour dire le moins», disait la légende.

Le clip avait été publié sur l’Instagram de Jack – qui a maintenant été rendu privé – le 30 décembre, à peu près au même moment où son père avait exhorté les résidents de l’Arizona à limiter la propagation de l’infection et à rester à la maison pendant les vacances.

Il a depuis fait son chemin dans les médias sociaux après que le chien de garde de Twitter ‘AccountableInAZ’ ait partagé le message critiquant le gouverneur Ducey pour ne pas avoir montré l’exemple.

‘Si [Doug Ducey’s] son propre fils adulte ne suit pas le doux conseil de Ducey, comment Ducey peut-il s’attendre à ce que les Arizoniens le fassent? Nous avons besoin de mesures d’atténuation avec application maintenant », a déclaré le tweet.

Un graphique retraçant le nombre d’infections quotidiennes dans l’État montre que les cas de COVID-19 ont grimpé en flèche au cours des dernières semaines

De nouvelles données montrent que l’État a également le taux de transmission de COVID-19 le plus élevé au monde, avec 238 nouveaux cas pour 100000 personnes signalés dimanche

L’Arizona a maintenant le taux de transmission le plus élevé du pays, dépassant la Californie, l’épicentre actuel

«Vous ne pouvez même pas convaincre votre propre fils de respecter le virus. Il ne fait que suivre votre exemple en assistant à des événements de super épandeurs sans masque », a déclaré le groupe dans un tweet de suivi.

Le message contenait des photos du gouverneur Ducey négligeant de porter un masque lors des récents événements politiques.

Dans une déclaration à la République de l’Arizona concernant la vidéo controversée, Jack a admis avoir commis une « erreur », mais a noté que lui et son père avaient des professions différentes.

Jack travaille en tant que gestionnaire de clientèle pour le label basé à Phoenix depuis août 2019, selon son profil LinkedIn.

La vidéo intervient au milieu des critiques croissantes de son père gouverneur républicain, qui a été critiqué pour ne pas avoir mis en œuvre des restrictions plus strictes sur le COVID-19 alors que les cas continuent de monter en flèche dans l’État.

Le gouverneur lui-même a également été critiqué pour avoir négligé de porter un masque lors des récents événements politiques (photo)

Le gouverneur Ducey a exhorté les résidents à faire des « choix responsables » au milieu de la pandémie, mais a refusé d’imposer des restrictions de verrouillage à l’échelle de l’État ou des mandats de masque obligatoires

Une carte thermique fournie par le CDC montre que le taux de positivité de l’Arizona a dépassé 15%

Au cours des dernières semaines, Ducey a conseillé à plusieurs reprises aux résidents d’assumer leur responsabilité personnelle dans la lutte contre l’épidémie en les exhortant à porter un masque et à pratiquer la distanciation sociale, mais a jusqu’à présent refusé d’imposer des mesures plus drastiques telles qu’une ordonnance de verrouillage à l’échelle de l’État.

L’Arizona a désormais le taux de transmission le plus élevé du pays, dépassant la Californie, l’épicentre actuel du virus, selon les données publiées lundi par le CDC.

L’État a également enregistré la moyenne la plus élevée d’infections par habitant sur sept jours au monde, avec 121,8 nouveaux cas pour 100000 personnes au cours de la semaine dernière, selon le site de suivi COVID-19 91-divoc.com.

Dimanche, il a signalé 236 nouveaux cas pour 100 000 habitants.

Il y a actuellement plus de 561000 cas de COVID-19 dans l’État avec 9064 décès, selon les derniers chiffres du département de la santé de l’État.

Parmi ces cas, sept pour cent – soit 39 987 – sont traités à l’hôpital.

Environ 18 943 nouveaux cas ont été signalés vendredi et samedi, un record pour l’État sur une période de deux jours.

Aux États-Unis, 13,6% des tests sont revenus positifs pour le virus, contre 10,3% la semaine précédente, selon les données du COVID Tracking Project géré par des bénévoles.

Décembre a été le mois le plus meurtrier de la pandémie de coronavirus aux États-Unis avec près de 78000 décès, et les responsables de la santé ont averti que encore plus de personnes mourraient probablement en janvier malgré le déploiement des vaccins.