Tout n’a pas de prix. Pas d’amour, pas de respect et pas les pulls et vestes que Shakeel Mohammed Qureshi donne gratuitement pour protéger les agriculteurs qui manifestent à la frontière de Singhu du froid mordant.

Vers 8 heures du matin tous les jours, Qureshi commence à installer son stand au bord de la route, d’où il vend gratuitement des vêtements chauds fabriqués localement aux agriculteurs qui manifestent à la frontière Delhi-Haryana contre les trois nouvelles lois agricoles litigieuses du Centre.

L’homme de 35 ans, dont le père est agriculteur dans le district de Baghpat dans l’Uttar Pradesh, a distribué gratuitement environ 300 vestes et pulls aux paysans. En moyenne, il avait l’habitude de réaliser un bénéfice d’environ Rs 2 500 par jour en vendant les vêtements d’hiver.

«Mon père est agriculteur aussi, donc je sais que leur vie est très dure», dit Qureshi, qui vit à Narela dans le nord de Delhi avec sa femme et ses enfants.

« Les agriculteurs ne demandent pas grand-chose au gouvernement, sauf un prix équitable pour leurs produits. »

Ne voulant pas parler du prix, Qureshi dit: « C’est ma contribution à une bonne cause. C’est tout. » L’aide a afflué de différents quartiers pour les agriculteurs qui protestaient à la frontière.

Alors que certains individus et ONG ont organisé des langars (cuisines communautaires) et distribué des articles de besoins quotidiens, d’autres ont mis en place des camps médicaux gratuits. Beaucoup se sont portés volontaires pour nettoyer les ustensiles, ramasser les ordures, recharger les téléphones portables et laver les vêtements.

Les agriculteurs ont protesté à plusieurs postes frontaliers à Delhi au cours des deux dernières semaines contre leurs demandes d’abroger la nouvelle législation, qui, selon eux, profiterait aux entreprises et mettrait fin aux marchés de gros traditionnels et au régime de prix de soutien minimum. Les dirigeants syndicaux avaient rejeté mercredi une proposition du gouvernement visant à amender les nouvelles législations et annoncé qu’ils allaient intensifier leur agitation.

La plupart des agriculteurs sont venus préparés, mais quelques-uns ont besoin de soutien pour continuer à se battre, selon Qureshi, qui espère avoir son propre magasin de marchandises avant d’avoir 40 ans.

La tête baissée, Qureshi sourit lorsqu’un fermier protestataire, qui vient de recevoir une veste gratuite de son étal, dit: « Le dieu vous donnera une fortune en retour. Vous avez un petit magasin, mais un grand cœur. » À la tombée de la nuit, un groupe de Sikhs Nihang s’est approché du Samaritain, mais il est en rupture de stock.

Assurant la bande de guerriers sikhs armés, Qureshi a déclaré: « Je serai de retour avec des vestes pour vous demain matin. »