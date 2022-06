Le fils du dictateur Marcos Jr prête serment en tant que président des Philippines

MANILLE, Philippines (AP) – Ferdinand Marcos Jr., le fils homonyme d’un dictateur déchu, doit prêter serment en tant que président philippin jeudi dans l’un des plus grands retours politiques de l’histoire, mais qui, selon les opposants, a été réussi en blanchissant l’image de sa famille.

Son ascension au pouvoir, 36 ans après qu’une révolte du «pouvoir du peuple» soutenue par l’armée a propulsé son père dans l’infamie mondiale, bouleverse la politique dans la démocratie asiatique, où un jour férié, des monuments et la Constitution philippine rappellent le règne tyrannique de son père.

Les militants et les survivants de l’ère de la loi martiale sous son père planifient des manifestations programmées pour l’inauguration de Marcos Jr. sur les marches du Musée national de Manille. Des milliers de policiers, dont des contingents anti-émeute, des commandos SWAT et des tireurs d’élite, ont été déployés dans le quartier touristique de Bayside pour des raisons de sécurité.

Le vice-président chinois Wang Qishan et le mari de la vice-présidente américaine Kamala Harris, Doug Emhoff, font partie des dignitaires étrangers présents à la cérémonie de midi.

“Wow est-ce que ça se passe vraiment?” a demandé Bonifacio Ilagan, un militant de 70 ans qui a été détenu et sévèrement torturé par les forces de contre-insurrection pendant le règne de l’aîné Marcos. “Pour les victimes de la loi martiale comme moi, c’est un cauchemar.”

Un tel bagage historique et un tel antagonisme devraient harceler Marcos Jr. au cours d’une présidence de six ans commençant à une époque de crises intenses.

Les Philippines ont été parmi les pays les plus touchés d’Asie par la pandémie de coronavirus de deux ans, après plus de 60 000 décès et des fermetures prolongées qui ont plongé l’économie dans sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale et aggravé la pauvreté, le chômage et la faim. Alors que la pandémie s’atténuait au début de cette année, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait grimper l’inflation mondiale et fait craindre des pénuries alimentaires.

La semaine dernière, Marcos Jr. a annoncé qu’il occuperait temporairement le poste de secrétaire à l’agriculture après son entrée en fonction pour se préparer à d’éventuelles urgences d’approvisionnement alimentaire. “Je pense que le problème est suffisamment grave”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait demandé à ses principaux conseillers de se préparer aux “situations d’urgence, en particulier en ce qui concerne l’approvisionnement alimentaire”.

Il hérite également des insurrections musulmanes et communistes vieilles de plusieurs décennies, de la criminalité, des inégalités béantes et des divisions politiques attisées par son élection.

Le mois dernier, le Congrès a proclamé sa victoire écrasante, ainsi que celle de sa colistière Sara Duterte, la fille du président sortant, dans la course à la vice-présidence.

« Je vous demande à tous de prier pour moi, de me souhaiter bonne chance. Je veux bien faire parce que quand le président fait bien, le pays fait bien », a-t-il déclaré après sa proclamation au Congrès sans répondre à aucune question.

Marcos Jr. a reçu plus de 31 millions de votes et Sara Duterte plus de 32 millions sur plus de 55 millions de votes exprimés lors des élections du 9 mai – des victoires massives qui leur fourniront un capital politique solide alors qu’ils font face à d’énormes doutes découlant de la réputation de leurs pères. . Il s’agissait de la première victoire présidentielle majoritaire aux Philippines depuis des décennies.

Le président sortant Rodrigo Duterte a présidé une campagne anti-drogue brutale qui a fait des milliers de morts parmi des suspects pour la plupart pauvres dans une ampleur sans précédent de meurtres sur lesquels la Cour pénale internationale enquêtait comme un possible crime contre l’humanité. L’enquête a été suspendue en novembre, mais le procureur général de la CPI a demandé qu’elle reprenne immédiatement.

Marcos Jr. et Sara Duterte ont été appelés à aider à poursuivre son père et à coopérer avec le tribunal international pendant leur mandat, un dilemme politique imminent.

Marcos Jr., ancien gouverneur, membre du Congrès et sénateur, a refusé de reconnaître ou de s’excuser pour les violations massives des droits de l’homme et le pillage sous le règne de son père et a défendu son héritage.

Pendant la campagne, lui et Sara Duterte ont évité les questions controversées et se sont concentrés sur un appel à l’unité nationale, bien que les présidences de leurs pères aient ouvert certaines des divisions les plus volatiles de l’histoire du pays. Marcos Jr. a fait appel pour être jugé “non pas par mes ancêtres, mais par mes actions”.

Son père a été chassé du pouvoir par un soulèvement pro-démocratie largement pacifique en 1986 et est décédé en 1989 alors qu’il était en exil à Hawaï sans admettre aucun acte répréhensible, y compris des accusations selon lesquelles lui, sa famille et ses copains auraient amassé entre 5 et 10 milliards de dollars pendant son mandat. .

Un tribunal d’Hawaï l’a par la suite déclaré responsable de violations des droits humains et a accordé 2 milliards de dollars de sa succession pour indemniser plus de 9 000 Philippins qui avaient intenté une action en justice contre lui pour torture, incarcération, exécutions extrajudiciaires et disparitions.

Imelda Marcos et ses enfants ont été autorisés à retourner aux Philippines en 1991 et ont travaillé sur un retour politique étonnant, aidés par une campagne bien financée sur les réseaux sociaux pour redonner le nom de famille.

Le long de l’avenue principale de la métropole de Manille, les sanctuaires de la démocratie et les monuments érigés après la chute de Marcos en 1986 occupent une place de choix. L’anniversaire de son éviction est célébré chaque année comme une fête nationale spéciale, et une commission présidentielle qui travaille depuis des décennies pour récupérer les richesses mal acquises des Marcos existe toujours.

Marcos Jr. n’a pas expliqué comment il va gérer ces rappels du passé.

Jim Gomez, Associated Press