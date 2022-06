Le fils du défunt chanteur KK, Nakul Krishna, écrit une note émotionnelle et dit: « Je suis étouffé … »

La disparition prématurée du chanteur Krishnakumar Kunnath, plus connu sous le nom de KK, a laissé tout le monde sous le choc. Cela fait plus de 20 jours qu’il est décédé et il est encore difficile de digérer qu’il ne soit plus.

Mardi, le fils de KK, Nakul Krishna, s’est rendu sur les réseaux sociaux et a écrit une note émouvante, expliquant qu’il lui a fallu un certain temps pour accepter ce qui s’est passé. « Il m’a fallu un certain temps pour accepter ce qui s’est passé il y a 3 semaines. Même maintenant, la douleur est physique, comme si j’étais étouffée, comme si les gens se tenaient sur ma poitrine. Je voulais dire quelque chose, partager n’importe quoi sur mon père mais j’ai enfin compris l’immobilité en état de choc, j’ai enfin compris la vraie douleur, je ne réalise que maintenant le privilège que vous m’avez accordé, pas le privilège d’une vie confortable, j’ai toujours su que j’étais béni à cet égard. J’ai jamais eu l’occasion de te voir tous les jours », a-t-il écrit.





Il a ajouté: « Tant de gens voulaient juste te voir une fois, être en ta présence une fois, une demi-étreinte les ferait trembler. Et nous étions là, étant douchés et inondés de ton amour à chaque instant. J’ai pu voir votre point de vue sur comment vous traitiez les gens, à quel point vous étiez passionné par tout ce que vous faisiez, en particulier le chant. Avec quelle générosité vous aimiez. Nakul a partagé que KK me traitait « comme un égal tout en me protégeant et en me protégeant ».

« Me traiter comme un adulte dans une conversation mais m’appeler pour me surveiller dès que j’ai quitté la maison. Me faire entièrement confiance, peu importe ce que je décide, me permettre d’être moi-même, m’écouter et changer vos opinions en fonction de ce que j’ai dit vous, étant la personne ouverte d’esprit et avant-gardiste que vous étiez. Les gens me parlaient de leurs relations avec leurs pères et j’ai toujours trouvé certaines choses étranges. Il m’a fallu très longtemps pour réaliser que notre relation était la plus aberrante », a-t-il a écrit. « Vous placez la barre incroyablement haute, en tant que père, mais plus important encore en tant qu’ami. Une force féroce de la nature… envoûtante sur scène et un dessin animé magnanime, désintéressé et câlin à la maison qui plaisante et joue constamment. L’abyssal Le vide qui reste dans ton sillage, non seulement dans nos cœurs, mais dans le cœur de millions de personnes, témoigne de ton éclat. Un brillant bref éclat qui a brûlé trop fort trop vite. Cette ligne impossible, où les vagues conspirent, où elles reviennent. L’endroit peut-être que vous et moi allons m revoir », a-t-il conclu.

Le 31 mai 2022, KK est tombé malade alors qu’il se produisait à Nazrul Manch dans le sud de Kolkata et a dû être transporté d’urgence dans un hôpital où les médecins l’ont déclaré mort à son arrivée. Il avait 53 ans.