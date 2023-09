Le fils du Britannique emprisonné Jimmy Lai dénonce l’échec « honteux » du Royaume-Uni à tenir tête à la Chine | Monde | Nouvelles

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a évoqué le cas de l’homme d’affaires lors d’une visite à Pékin le mois dernier. Mais le gouvernement britannique n’a pas explicitement demandé sa libération et les demandes de Sébastien pour une rencontre avec M. Cleverly et le Premier ministre Rishi Sunak sont jusqu’à présent tombées dans l’oreille d’un sourd.

Les États-Unis, le Parlement européen et l’ONU ont tous demandé publiquement la libération de M. Lai, 75 ans, a déclaré cette semaine son fils Sébastien aux journalistes.

Le milliardaire et militant pro-démocratie Jimmy Lai marquera mardi son 1 000e jour derrière les barreaux. Il risque une peine d’emprisonnement à perpétuité pour des accusations liées à une loi sur la sécurité nationale qui, selon les militants, est utilisée pour faire taire les journalistes et éradiquer la dissidence.

« Il a l’air jeune à 75 ans… il tient bon, toujours résilient et plein d’espoir, mais on ne sait jamais ce qui va se passer demain à cet âge.

Sébastien a qualifié cette action en justice de « procès-spectacle » et a déclaré qu’il n’avait pas vu son père depuis trois ans.

Le rédacteur en chef du Daily Express, Gary Jones, faisait partie de la centaine de dirigeants des médias mondiaux qui ont signé une lettre ouverte en mai demandant instamment que les accusations portées contre M. Lai et d’autres journalistes de Hong Kong soient abandonnées.

Sébastien et son équipe juridique parcourent le monde à la recherche d’un soutien international pour la libération de M. Lai.

Ils ont rencontré à trois reprises la ministre adjointe Anne-Marie Trevelyan et ont déclaré qu’il semblait y avoir « une volonté d’aider ».

Toutefois, Caoilfhionn Gallagher KC, qui dirige l’équipe des médias internationaux de Sébastien, a déclaré que le gouvernement « parlait des deux côtés de la bouche ».

Elle a averti que, dans certains cas similaires, le ministère des Affaires étrangères ne s’était prononcé qu’après la condamnation de Britanniques emprisonnés, et a exhorté les ministres à s’exprimer « de manière plus ferme maintenant, lorsque cela peut faire la différence ».

Mme Gallagher a ajouté : « Nous pensons que la seule façon de changer la sombre trajectoire actuelle est la pression internationale sur Hong Kong et la Chine.

« Sébastien et son père font face à un ennemi puissant dans l’État chinois, et nous avons actuellement l’impression d’être confrontés à une guerre sur deux fronts.

« Non seulement vous devez vous battre avec les autorités chinoises et hongkongaises, mais vous devez également vous battre avec votre propre gouvernement pour essayer de les amener à être plus robustes. »