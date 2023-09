Joaquín Guzman Loera, également connu sous le nom d’El Chapo, a été arrêté puis condamné, et a permis à ses fils de prendre le contrôle de son activité de trafic de drogue.

L’un des fils de Joaquín « El Chapo » Guzman, Ovidio Guzman, a plaidé non coupable des accusations de trafic de drogue portées contre lui.

Ovidio et 3 de ses frères ont hérité du contrôle des opérations de trafic de leur père après la condamnation de « El Chapo » pour une litanie d’accusations.

L’arrestation d’Ovidio est considérée comme un coup de pouce pour l’administration Biden, qui cherche à freiner le trafic de drogue.

Ovidio Guzman, l’un des fils du baron de la drogue mexicain incarcéré Joaquin « El Chapo » Guzman, a plaidé non coupable des accusations de trafic de fentanyl aux États-Unis lundi devant un tribunal fédéral de Chicago, selon le Chicago Tribune, trois jours après son extradition du Mexique.

Guzman, 33 ans, est l’un des quatre fils d’El Chapo, connu sous le nom de « Los Chapitos », qui a hérité de l’empire du trafic de leur père après sa condamnation pour meurtre et trafic de drogue aux États-Unis en 2019.

« El Chapo » Guzman purge une peine d’emprisonnement à perpétuité dans une prison à sécurité maximale du Colorado.

Les responsables américains ont déclaré que l’arrestation et l’extradition d’Ovidio Guzman représentaient une victoire significative dans la campagne de l’administration Biden visant à endiguer le flux mortel de fentanyl à travers la frontière sud.

Guzman a été brièvement arrêté à Culiacan, dans l’État de Sinaloa, dans le nord du pays, en 2019. Mais le président Andres Manuel Lopez Obrador a ordonné sa libération après que des centaines d’hommes armés du cartel de Sinaloa ont submergé les forces de sécurité de la ville.

Guzman a été de nouveau capturé en janvier après un intense échange de tirs. Les États-Unis ont demandé son extradition en février.

Le fentanyl, un opioïde synthétique hautement addictif, est responsable de près de 200 décès américains par jour, un bilan qui a tendu les relations entre les États-Unis et le Mexique et a exercé une pression intérieure sur l’administration Biden pour qu’elle ralentisse la propagation de cette drogue mortelle.

Le cartel de Sinaloa est principalement responsable de la fabrication et de l’exportation de fentanyl de l’autre côté de la frontière, selon des responsables américains.

Dans des documents judiciaires, les procureurs ont déclaré qu’Ovidio Guzman et ses frères menaient une opération de trafic international massive qui transportait de la drogue vers les États-Unis à l’aide d’avions, de sous-marins, de bateaux de pêche et de wagons et récoltait des centaines de millions de dollars de bénéfices.

Le Département d’État a offert des récompenses d’une valeur de plusieurs millions de dollars pour toute information conduisant à la capture des frères Guzman.

« El Chapo » Guzman s’est fait connaître à la tête du cartel de Sinaloa et a ajouté à son infamie en s’échappant des prisons mexicaines non pas une mais deux fois. Il a été extradé vers les États-Unis en 2017 et condamné par un tribunal fédéral de Brooklyn.