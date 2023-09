Le fils du baron de la drogue El Chapo plaide non coupable des accusations de trafic aux États-Unis | Actualités sur les drogues

Ovidio Guzman a été extradé du Mexique vendredi et fait face à de multiples accusations pour trafic présumé de drogues, dont le fentanyl.

Ovidio Guzman, l’un des fils du baron de la drogue mexicain emprisonné Joaquín Guzman, mieux connu sous le nom d’El Chapo, a plaidé non coupable devant un tribunal américain de plusieurs accusations, notamment de trafic de drogue et de blanchiment d’argent.

Guzman, l’un des quatre fils d’El Chapo, a comparu lundi devant le tribunal de Chicago, quelques jours après son extradition du Mexique.

Au cours d’une brève audience sous haute sécurité, Guzman, vêtu d’une combinaison orange et les chevilles enchaînées, a écouté les débats par l’intermédiaire d’un interprète espagnol, selon le Chicago Tribune.

Il a plaidé non coupable de plusieurs accusations de trafic de drogue, de blanchiment d’argent et d’armes à feu, a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué.

Connu sous le pseudonyme d’El Raton ou The Mouse, il est accusé de complot en vue d’expédier de la cocaïne, du fentanyl, de l’héroïne, de la méthamphétamine et de la marijuana aux États-Unis.

Son père, El Chapo, a été extradé du Mexique vers les États-Unis en 2017 et condamné deux ans plus tard. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour trafic de drogue et meurtre dans une prison à sécurité maximale.

Les États-Unis ont déclaré que les quatre fils d’El Chapo, connus sous le nom de Les Chapitos ou Les Petits Chapos, avaient hérité du contrôle de son cartel de Sinaloa après sa condamnation.

Trois des autres fils de l’homme de 66 ans ont également été inculpés aux États-Unis.

Ovidio Guzman a été capturé le 5 janvier dans la ville de Culiacan, au nord de Sinaloa.

Après son arrestation, des membres du cartel ont incendié des véhicules et semé le chaos, un écho aux fusillades massives de 2019, lorsque le jeune Guzman avait été arrêté mais rapidement libéré pour éviter une effusion de sang.

Deux des six chefs d’accusation retenus contre Guzman aux États-Unis sont passibles d’une peine obligatoire à perpétuité, ont indiqué les procureurs, selon le Chicago Tribune. Les États-Unis ont accepté de ne pas appliquer la peine de mort dans le cadre de leurs négociations d’extradition avec le Mexique, a indiqué le quotidien.

Guzman sera détenu jusqu’à son procès et doit comparaître devant le tribunal en novembre.