Le fils du baron de la drogue Joaquín « El Chapo » Guzman Loera a été extradé vendredi vers les États-Unis, neuf mois après son arrestation au Mexique, a déclaré un haut responsable américain des forces de l’ordre.

Ovidio Guzman Lopez était détenu par le gouvernement fédéral à Chicago et est lié à la violence et au trafic de drogue, a indiqué le responsable. Une opération conjointe entre la DEA et le US Marshals Service a conduit à l’extradition.

Dans un communiqué publié vendredi soir, le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a qualifié Guzman de chef du cartel de Sinaloa – la puissante organisation de trafic de drogue autrefois dirigée par le père de Guzman – et a décrit l’extradition comme la mesure la plus récente visant à « attaquer » tous les aspects du groupe.

« La lutte contre les cartels a nécessité un courage incroyable de la part des forces de l’ordre américaines et mexicaines ainsi que des militaires, dont beaucoup ont donné leur vie pour obtenir justice », a déclaré Garland.

Guzman a été arrêté le 5 janvier dans la ville de Culiacán, à Sinaloa. Des violences ont éclaté dans la ville après son arrestation, des membres présumés du cartel détournant les voitures des habitants et incendiant des véhicules.

Après une précédente arrestation en 2019, les autorités mexicaines ont libéré Guzman à la suite d’une fusillade connue sous le nom de « Bataille de Culiacán ».

Membre des « Chapitos » – comme sont connus quatre de ses fils – Guzman a été inculpé en avril pour des accusations fédérales de trafic de drogue à grande échelle, de blanchiment d’argent et de crimes violents liés à l’arrestation et à l’extradition de son père en 2017, a indiqué le bureau du procureur américain. pour le district sud de la Californie dit à l’époque.

Les procureurs ont décrit les quatre frères comme des chefs de cartel et tous ont été inculpés en avril. Les trois autres n’étaient pas en détention à ce moment-là et leur sort n’était pas immédiatement clair.

Le bureau du procureur a accusé les frères d’avoir transporté et fabriqué des tonnes de drogues, notamment de cocaïne, d’héroïne et de méthamphétamines. Lorsque leurs actes d’accusation ont été annoncés, le procureur général Merrick Garland a qualifié l’organisation de « trafic de fentanyl le plus important, le plus violent et le plus prolifique au monde ».

Ils auraient également soudoyé des fonctionnaires et commis des meurtres, des enlèvements et d’autres crimes violents contre les forces de l’ordre, des trafiquants de drogue rivaux et des membres de cartels, ont indiqué les procureurs.

Leur père, l’ancien chef du cartel de Sinaloa, a été reconnu coupable en 2019 et purge une peine à perpétuité dans une prison à sécurité maximale du Colorado.

Son épouse a été libérée de prison mercredi après avoir purgé moins de deux ans de prison pour avoir contribué à la gestion de son empire de la drogue valant plusieurs milliards de dollars.