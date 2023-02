Le fils dont la mère et la sœur sont mortes dans un fourgon à hamburger révèle le moment exact où il a su que quelque chose n’allait pas

PLUS d’une centaine de personnes en deuil en pleurs se sont rassemblées sur la plage aujourd’hui pour rendre hommage à une mère et sa fille retrouvées mortes dans une camionnette à hamburger.

La famille et les amis de Leah Churchill, 50 ans, et Brooke Wanstall, 17 ans, ont applaudi et applaudi “Je t’aime” en lançant des ballons roses en forme de cœur, de L et de B au-dessus de la mer avant de prendre un verre et de faire la fête en leur mémoire.

Plus d’une centaine de personnes en deuil en pleurs se sont rassemblées à Herne Bay alors qu’elles rendaient hommage à Leah Churchill et Brooke Wanstall Crédit : Le Soleil

La famille et les amis de Leah Churchill, 50 ans, et Brooke Wanstall, 17 ans, ont applaudi et applaudi « je t’aime » dans le Kent mercredi Crédit : Le Soleil

Ils ont été vus en larmes et se serrant les coudes sur la plage de Herne Bay dans le Kent avant que «My Way» de Frank Sinatra ne retentisse de manière émouvante des haut-parleurs alors que les ballons s’éloignaient.

Le fils de Leah, Tyla, 26 ans, a retrouvé sa mère et sa sœur le jour de son anniversaire mardi matin lorsqu’il est arrivé au snack-van Meat ‘N’ Greet à Whitstable pour le travail.

Le couple était là la nuit avant de décorer son anniversaire et on pense qu’il a été empoisonné au monoxyde de carbone.

Son Tyla, 26 ans, a déclaré au Sun avant le lâcher du ballon: “Je savais que ma mère et ma sœur étaient mortes alors que ma mère ne m’a jamais envoyé de message de joyeux anniversaire.

“Elle m’aurait envoyé un message joyeux anniversaire.

“Ma sœur est un bébé. Elle a 17 ans. Je me retrouve maintenant avec ma sœur et mon petit frère sans sœur ni maman.

“Je ne m’en sors pas encore. Ma mère a fait n’importe quoi pour n’importe qui.

“Ma sœur était une petite fille arrogante de 17 ans avec toute sa vie devant elle.

“Elle ne va pas vivre l’expérience d’avoir 18 ans et de sortir légalement en boîte. D’accord, elle l’a fait, mais vous voyez ce que je veux dire.

“Le seul point positif, c’est qu’ils étaient ensemble et que ce fut une mort sans douleur.”

On pense que Leah a dû démarrer le générateur d’essence du fourgon à hamburger pour l’électricité et pour se réchauffer.

Il est conservé à l’extérieur lorsqu’il est utilisé pendant les heures de travail mais laissé à l’intérieur du wagon pendant la nuit pour des raisons de sécurité.

Des hommages floraux ont été laissés sur les lieux mercredi.

Un hommage a déclaré: “Je n’arrive pas à croire que j’écris ceci. Vous allez manquer à tous ceux qui vous connaissaient (enfin, la plupart) lol.

“Je ne comprends pas pourquoi cela t’est arrivé à toi et à ta belle Brooke. C’est si cruel.”

Un autre a écrit: “Leah et Brooke, vous étiez à la fois drôles et aimantes.

“Des gens qui feraient n’importe quoi pour d’autres amis et leur famille. “Vous manquerez tous les deux à tant de gens. DÉCHIRER.”

Brooke laisse dans le deuil trois frères et sœurs qui seraient “tous comme les meilleurs amis” – Tyla, Ocean, 23 ans et Sonny, 12 ans.

Le fils de Leah, Tyla, a retrouvé sa mère et sa sœur le jour de son anniversaire mardi matin Crédit : Le Soleil