New Delhi : Babil, le fils de feu l’acteur Irrfan Khan, qui est prêt à faire ses débuts à Bollywood avec son prochain film « Qala », a écrit une note émouvante en souvenir de feu l’acteur légendaire Dilip Kumar.

Partageant l’image de l’autobiographie de Dilip Saab, Babil Khan a écrit : « J’étais dans notre ferme, me préparant pour ‘Qala’ quand j’ai appris la nouvelle, combien j’avais honte de ne pas avoir pu le faire à temps, pour la mort d’un homme qui a inspiré Baba et moi pendant des siècles. Je n’avais pas de réseau de télécommunication et je me suis littéralement précipité à Mumbai juste pour pouvoir rendre hommage au maître. Baba avait l’habitude de regarder Dilip saab avec une admiration totale, et croyez-moi, il y avait très très peu de cas où Baba se sentait émerveillé, le grand Dilip saab était celui qui exigeait cela de lui par son charme et sa subtilité irremplaçables. Je me souviens de la première fois que je suis tombé amoureux de Dilip saab, c’était ‘Andaz’. Son interprétation de l’émotion immensément compliquée qu’il devait projeter dans la chanson ‘Toote na dil Toote na’ , je savais que j’étais amoureux. Je suis tellement reconnaissant que nous, en tant que famille, avons eu la chance d’être hypnotisés par lui ensemble. Merci beaucoup Dilip Saab, vous étiez en avance sur votre temps. | Lorsque nous avons reçu cette copie de son autobiographie signée par lui, baba et moi étions un peu dépassés, de la meilleure des manières. Pour toucher ces pages. Je ne peux pas expliquer comment il se sent. Puisse votre âme voyager dans un monde que vous avez souhaité lorsque toute la renommée et l’argent sont devenus clairs comme une illusion, et que le véritable but de l’évolution a commencé à poindre sur votre être. Puissiez-vous voyager en toute sécurité et sereinement. Merci pour votre immense contribution à l’art d’appliquer l’honnêteté à « agir ». Je ne veux pas pleurer maintenant.

Se souvenant de l’acteur vétéran, il a regretté le fait qu’il n’ait pas pu rendre hommage à Dilip Kumar une dernière fois avant qu’il ne soit enterré pour toujours. Il a également partagé que son père était grandement inspiré par lui et était complètement émerveillé par son aura.

Babil est le fils du défunt acteur Irrfan Khan et du producteur de films Sutapa Sikdar. Irrfan est décédé l’année dernière en avril après avoir eu une infection du côlon. L’acteur n’avait que 53 ans. Il a été diagnostiqué pour la première fois avec une tumeur neuroendocrine en 2018 pour laquelle il avait subi un traitement et même une chimiothérapie. Cependant, plus tard, il a développé une infection et a succombé au cancer mortel. Sa disparition prématurée a créé un énorme vide dans l’industrie cinématographique hindi.

Pour les inexpérimentés, Babil a récemment quitté son université de Westminster à Londres pour se concentrer sur sa carrière d’acteur à Bollywood. Il est prêt à suivre les traces de son père et va poursuivre une carrière d’acteur.

Il a mis en sac son premier film avec la maison de production d’Anushka Sharma ‘Clean Slate Filmz’ et sera vu dans le film Netflix ‘Qala’ de Tripti Dimri. Il travaille également sur un projet avec le réalisateur Shoojit Sircar et le producteur Ronnie Lahiri.