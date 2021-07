New Delhi: Le fils d’Irrfan Khan, Babil Khan, a récemment fait une annonce passionnante sur son Instagram qui fera sûrement votre journée si vous êtes un grand fan d’Irrfan Khan ! L’enfant vedette a partagé une affiche du film inédit de son père « Dubai Return » et a annoncé que le film sortira sur YouTube le samedi 3 juillet. Cette déclaration surprenante a plongé les fans dans le vertige alors qu’ils se préparaient à regarder le film invisible du défunt acteur. Dans le film, Irrfan joue le rôle d’un gangster nommé Aftaab Angrez.

Dans l’affiche vibrante du film, Irrfan est vu avec de longues mèches, portant un élégant chapeau de cowboy blanc avec des lunettes de soleil jaunes. Babil a sous-titré la photo en disant: « Sortie demain sur YouTube! ».

Découvrez l’affiche et l’annonce:

Le film de 2005, réalisé par Aditya Battacharya, a été projeté à l’IFFI (Festival international du film indien), mais n’est jamais sorti en salles. Avec Irrfan Khan, Vijay Maurya, Razak Khan a également joué dans le film.

Plus tôt, le fils d’Irrfan, Babil, avait annoncé qu’il avait décidé d’abandonner l’Université de Westminster pour » tout donner » à sa carrière d’acteur naissante. La semaine dernière, il s’était rendu sur son Instagram pour dire au revoir à ses amis à l’université.

Il est maintenant prêt à suivre les traces de son père et va poursuivre une carrière d’acteur. Il a mis en sac son premier film avec la maison de production d’Anushka Sharma ‘Clean Slate Filmz’ et sera vu dans le film Netflix ‘Qala’ de Tripti Dimri. Il travaille également sur un projet avec le réalisateur Shoojit Sircar et le producteur Ronnie Lahiri.

Irrfan Khan est décédé l’année dernière le 29 avril des suites d’une infection du côlon. L’acteur n’avait que 53 ans. On lui a diagnostiqué pour la première fois un cancer neuroendocrinien en 2018 pour lequel il avait subi un traitement et même une chimiothérapie. Cependant, plus tard, il a développé une infection et a succombé à la mort. Sa disparition prématurée a créé un vide énorme dans l’industrie cinématographique hindi.