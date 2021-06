Le regretté acteur Irrfan Khan et le fils de Sutapa Sikdar, Babil Khan, a annoncé quelque chose à son sujet sur sa page Instagram. Oui, il a abandonné l’université pour se concentrer sur sa carrière d’acteur. Babil étudiait à l’Université de Westminster à Londres et poursuivait un baccalauréat ès arts. Il a partagé des photos de lui derrière la caméra qui ont été cliquées pendant ses années d’université. Babil a également tagué ses camarades de classe avec qui il a créé des souvenirs à l’université.

Il a écrit: « Tu vas tellement me manquer. Mes beaux amis. J’ai un cercle très étroit ici à Mumbai, littéralement 2-3 amis au total. Vous m’avez tous donné une maison dans un endroit étrange et froid et m’avez fait sentir que je appartenait. Merci, je t’aime. Film BA, abandon aujourd’hui, avec plus de 120 crédits parce que je donne tout pour jouer à partir de maintenant. Au revoir, université de Westminster. «

Babil a ajouté : « Je vous aime mes amis les plus fidèles. @aryanvij, @khayatchakerverty, @logan_maniac @ozzyoscs8 @keepingupwithcaroli @mattradslvov @louis_berman @matho.p @rebecca_sprague @crimsonwasp @thenameistoner @jadealbas @joetuttttt @joetutttttt @joetutwi m.g_evans @ege.erkol @loukarayiannis @maisy_jacobs @pauline_mcgrath, (Julia Maria Chacińska), @ben_vacher, @angelicabizzotto, @camdenroque, @clara_gienger, @sarazvieira, @charl.ew, @chrisfernandezfilm, @fredqabriel_rup gabriellesoans11, @_retseh, @izirw, @james_sinton, @jamesfarrellfilm, @lucy_crow_, (Phoebe Humphries), @roksanabudych_, @ssarcevski, @skye_mcdd, @tomoz.h, (Tom Smith), @athenahadjistefany, @v_stanty, @maryralphs, @lukeainger, @marinellaroshchina, @louis_eddy_. »

Babil est prêt à faire ses débuts d’acteur avec un original de Netflix intitulé ‘Qala’ face à Triptii Dimri. L’émission est produite par Anushka Sharma et la bannière maison de Karnesh Sharma, Clean Slate Filmz.

Babil devrait également travailler avec Shoojit Sircar dans son prochain projet.