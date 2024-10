Le fils d’Elizabeth Taylor révèle sa réponse à l’intervention contre la toxicomanie

La famille d’Elizabeth Taylor a organisé une intervention sur sa lutte contre la dépendance, selon Christopher Wilding

Elizabeth Taylor a eu sa part de problèmes d’alcool et de drogues après la fin de son mariage avec le sénateur John Warner en 1982.

Dans le dernier épisode de Bbc documentaire Elizabeth Taylor : superstar rebelleses proches se souviennent de l’avoir vue souffrir de dépendance.

« Elle souffrait de maux physiques, notamment de problèmes de dos, pour lesquels l’utilisation d’analgésiques était un recours légitime », a expliqué son fils Christopher Wilding. « Quand elle était petite, nous avions tous ces médicaments miracles et vous preniez une pilule. C’était son approche : mieux vivre grâce à la science. »

Il a ajouté que ses proches savaient qu’elle « abusait d’alcool et d’analgésiques, y compris des médicaments injectables ». Ses proches ont alors décidé de faire une intervention pour l’actrice icône.

Il a poursuivi : « Nous lui parlions, mais les choses sont arrivées au point où il a été décidé qu’une intervention serait nécessaire. Nous voulions juste qu’elle obtienne de l’aide. Des membres de la famille proche sont arrivés par avion et, bon sang, c’était difficile. »

« L’intervention de la famille m’a arrêté net. Cela vous laisse totalement sans voix, et c’est si sincère et fait avec un tel amour que vous savez que cela doit être une agonie pour eux. Nous étions tous pétrifiés. C’était une femme formidable », a déclaré Wilding. rappelé.

Sa mère a eu une réponse positive à l’intervention et a accepté de suivre une cure de désintoxication.

Dans un enregistrement, elle a déclaré : « C’était comme être frappée par la réalité. Et j’ai pensé : « Mon Dieu, je pensais que j’étais une bonne mère. Comment me suis-je permis de faire ça aux gens que j’aime le plus en le monde ? «

En cure de désintoxication, l’actrice a dû partager une chambre avec quelqu’un et effectuer des tâches ménagères, des choses qu’elle n’avait jamais faites dans sa vie d’adulte, selon son fils. Elle a également suivi une thérapie.

S’ouvrant sur son séjour en cure de désintoxication, Elizabeth Taylor a déclaré : « J’avais vraiment l’impression, pour la première fois de ma vie, que je n’étais exploitée par personne. J’étais acceptée pour moi-même. J’ai été obligée de regarder la vérité honnête. de qui j’étais.