Le fils d’El Chapo est capturé par les autorités mexicaines pour la deuxième fois

Cela représente également une victoire en matière de relations publiques pour le gouvernement quelques jours avant que M. López Obrador n’accueille le président Biden et le premier ministre Justin Trudeau du Canada lors d’un sommet des dirigeants nord-américains à Mexico.

Des groupes armés ont répondu au raid jeudi en mettant le feu à des véhicules et en bloquant les principales artères hors de la ville, selon l’un des responsables. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient des bus et des semi-remorques en feu. L’aéroport de Culiacán a confirmé, via Twitter, qu’il avait fermé pour des raisons de sécurité.

« Culiacán est un désert », a déclaré le responsable. “La Croix-Rouge s’est déployée dans toute la ville ainsi que les pompiers.”