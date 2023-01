Le fils d’El Chapo capturé au Mexique : ce que l’on sait

La capture d’un fils de l’un des barons de la drogue les plus notoires au monde a déclenché cette semaine une vague de violence dans l’État de Sinaloa, au nord-ouest du Mexique.

Des membres du cartel de Sinaloa se sont livrés à des échanges de coups de feu avec l’armée mexicaine après avoir capturé Ovidio Guzman, l’un des fils de l’ancien patron du cartel Joaquin “El Chapo” Guzman, jeudi.

La violence s’est produite principalement dans les villes de Sinaloa de Culiacan, Los Mochis, Mazatlan et Guasave, mais a entraîné l’annulation de certains vols et la gauche des Canadiens barricadés dans leurs hôtels.

Culiacan, la capitale de l’État de Sinaloa, se trouve à plus de 1 200 kilomètres de Mexico en voiture.

Voici ce que nous savons de ce qui a conduit aux combats :

QUI EST OVIDIO GUZMAN ?

Ovidio Guzman Lopez, également connu sous son surnom “la souris”, est recherché aux États-Unis pour un acte d’accusation lié à la drogue.

Lui et son frère, Joaquin Guzman, ont été inculpés en avril 2018 par un grand jury fédéral à Washington, DC, pour complot en vue de distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine et du cannabis.

Le secrétaire mexicain à la Défense, Luis Cresencio Sandoval, a décrit Ovidio comme le chef d’une faction de Sinaloa appelée “los menores” ou “les juniors”, également connue sous le nom de “los Chapitos” en référence aux fils d'”El Chapo”.

Le père d’Ovidio, “El Chapo”, purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité aux États-Unis à la suite de sa condamnation en 2019 pour trafic de drogue et complot.

Une attention particulière a été accordée à Ovidio pour son implication présumée dans la production de fentanyl.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré en mai 2022 que plus de 107 000 Américains seraient morts d’une surdose de drogue en 2021, dont plus de 71 000 à cause du fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques.

Une tentative en octobre 2019 de capturer Ovidio sur une demande d’extradition américaine a pris fin après qu’une fusillade a fait au moins huit morts.

Le gouvernement américain, quant à lui, a offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information conduisant à “l’arrestation et/ou la condamnation” d’Ovidio.

QU’EST-IL ARRIVÉ?

Les dernières violences ont commencé après que les forces de sécurité mexicaines ont capturé Ovidio lors d’un raid avant l’aube jeudi.

Les membres du cartel ont mis en place des barrages routiers, y compris à l’aéroport de Culiacan, à l’extérieur d’une base militaire locale et des points d’entrée à Culiacan, en réponse, mais Sandoval a déclaré que l’armée de l’air avait quand même réussi à faire voler Ovidio à Mexico.

Cependant, des membres présumés du cartel ont également répondu à la capture en détournant des résidents de Culiacan et en incendiant des véhicules.

L’Agence mexicaine de l’aviation civile a déclaré que les aéroports de Culiacan, Los Mochis et Mazatlan étaient ordonné fermé jeudi et tous les vols annulés pour des raisons de sécurité. Des balles ont touché au moins un avion civil et un avion de l’armée de l’air.

Vendredi dernier, au moins 10 militaires, un policier et 19 membres présumés du cartel de Sinaloa avaient été tués, et des dizaines d’autres blessés.

Le gouverneur de Sinaloa, Ruben Rocha, a également déclaré qu’un homme armé du cartel avait tenté d’enlever des médecins pour soigner des combattants blessés.

SOMMET DES TROIS AMIGOS

La capture est intervenue quelques jours avant que le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador n’accueille le président américain Joe Biden et le premier ministre Justin Trudeau la semaine prochaine pour le Sommet des dirigeants nord-américains, parfois appelé le Sommet des “Trois Amigos”, à Mexico le janvier . dix.

Le sommet devrait toujours avoir lieu, une source du bureau de Trudeau ayant déclaré à CTV News qu’ils surveillaient de près la situation au Mexique.

Vendredi, le gouvernement fédéral a annoncé que la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly et la ministre du Commerce international Mary Ng accompagneraient Trudeau au sommet.

COMMENT CELA A-T-IL IMPACT LES CANADIENS ?

La violence a laissé certains touristes canadiens au Mexique barricadés dans leurs hôtels jeudi et vendredi.

Le gouvernement fédéral conseille aux voyageurs de Sinaloa de s’abriter sur place si possible et d’éviter les zones de grands rassemblements.

Dans son avis de voyage pour le Mexique, le gouvernement canadien indique que les aéroports de Culiacan et de Mazatlan ont rouvert vendredi. Des vols de Mazatlan vers des villes de l’Ouest canadien sont prévus samedi.

L’ambassadeur du Canada aux États-Unis, lors d’une entrevue avec le correspondant politique en chef de CTV News, Vassy Kapelos, a exhorté les Canadiens au Mexique à contacter l’ambassade du Canada pour obtenir de l’aide.

Le Mexique est une destination touristique populaire pour les Canadiens, qui fréquentent souvent des régions comme Cabo, Cancun, Mazatlan, Playa Del Carman et Puerto Vallarta.

L’agente de voyages basée en Saskatchewan, Lori Smith, a déclaré à La Presse canadienne que même si “des choses dangereuses et effrayantes” se produisent au Mexique, c’est quelque chose qui se produit partout.

“J’envoie beaucoup de gens à Las Vegas ou à Orlando, en Floride, et le taux de criminalité est également élevé dans ces régions”, a déclaré Smith, ajoutant que, quelle que soit la destination, “ayez la tête froide”.



