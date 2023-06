Le fils de Wendy William, Kevin, dit qu’il a été menacé d’arrestation

Wendy Williams’ fils, Kevin Hunter Jr., a révélé sa bataille avec les tribunaux tout en prenant soin de sa mère. « Le juge m’a menacé d’arrestation et a dit que je serais méprisé si je ne la ramenais pas à New York. »

Le jeune homme de 22 ans a raconté Le soleil il a essayé de s’occuper de Wendy en Floride en 2022. La juge Lisa Sokoloff, qui supervise son affaire de tutelle, a annoncé qu’elle le condamnerait à des accusations d’enlèvement s’il ne renvoyait pas le géant des médias à New York.

Le fonctionnaire a également juré de l’arrêter s’il tentait une autre escapade en Floride.

Le fils de Wendy Williams, Kevin Hunter Jr., avait trop « peur » pour rendre visite à sa mère après les menaces d’arrestation du juge

Le petit Kev, comme Wendy l’appelle, a déclaré qu’il avait eu peur de rendre visite à sa mère après les menaces du juge Sokoloff. Elle a également nommé Sabrina Morrissey comme tutrice permanente pour gérer les affaires de l’ancien hôte.

« J’ai tellement peur que je n’ai pas vraiment été là-haut pour la voir depuis le tribunal ».

Il affirme également que les entités juridiques qui supervisent sa mère de 58 ans semblent prendre des précautions différentes après qu’il les a informées de son arrivée.

« Quand ils entendent que je viens leur rendre visite, ils essaient de changer les choses, comme s’ils devaient se préparer pour moi. »

Le collégien a révélé son désir d’intervenir auprès de Le soleil afin que sa mère puisse recevoir les soins dont elle a besoin. Au lieu de cela, il affirme que ses soignants donnent la priorité à ses engagements professionnels plutôt qu’au traitement de ses problèmes de santé et de dépendance.

Malheureusement, la décision dans l’affaire de la tutelle lui a interdit de prendre des décisions au nom de sa mère.

Ce discret ressemble au film Je m’en soucie beaucoup. Le film illustre comment des fonctionnaires de confiance ont travaillé ensemble pour escroquer les économies d’une femme en obtenant la tutelle.

Nous espérons que ce n’est pas le cas.

« S’il y avait un moyen par lequel je pouvais aider, cela ne finirait pas [with me] être arrêté, je ferais ça », a-t-il déclaré.

Le juge Sokoloff et les tribunaux de New York ont ​​refusé de commenter l’affaire.

« Comme il s’agit d’une affaire en suspens, il ne serait pas approprié de commenter davantage. »

Kevin Hunter Jr. dénonce l’équipe de Wendy Williams pour l’avoir exploitée alors qu’elle luttait contre la toxicomanie et les problèmes de santé

Kevin a dénoncé le cercle restreint de Wendy, affirmant que personne ne semblait avoir son meilleur intérêt à l’esprit et profitait de sa richesse alors qu’elle luttait contre l’alcoolisme.

Les comptes bancaires Wells Fargo de la radio-vétérinaire ont été gelés car l’institution soupçonnait une «exploitation financière», ce qui a finalement conduit à sa mise sous tutelle.

Le manager de Williams, Will Selby, n’a pas accepté les critiques et a fait une déclaration à Divertissement ce soir claquant ses accusations.

« Si votre mère était proche de la mort, est-ce que la première chose que vous feriez serait d’appeler une publication en ligne ? » interrogea-t-il. « D’accord. Donc, c’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. Will a ajouté: «Je ne suis pas ici pour être combatif à propos de toutes les allégations qu’il a. Il a droit à son opinion. J’essaie juste de dire que nous, en tant qu’adultes, soyons responsables et utilisons un peu de bon sens. Il a poursuivi: « Quelqu’un était proche de la mort, quelqu’un comme ta mère. Pourquoi iriez-vous sur une publication en ligne pour en discuter avec eux ? »

Un initié de Wendy a révélé à Le soleil que Will aurait été au courant des menaces d’arrêter Kevin pour enlèvement.

Wendy réside maintenant dans un « centre de bien-être » où elle a été admise le mois dernier.

Kev avait également des mots de choix pour la tutrice de Wendy, Sabrina Morrissey en particulier, et sa performance jusqu’à présent.

«C’est vraiment triste ce qui a été autorisé à se produire, et depuis la fin des audiences du tribunal, quelque chose doit juste être mis en lumière sur ce qui se passe et combien les gens prennent dans cette situation. « En ce qui concerne qui est là maintenant, les gens ont mis d’autres choses devant elle en train de guérir et de s’améliorer, et malheureusement, contrairement à de nombreux autres alcooliques, elle vaut beaucoup plus d’argent. »

L’enfant unique de Wendy a poursuivi: « Je sais que Sabrina a une relation avec le bijoutier [Wendy’s manager Will Selby] et je supposerais cependant qu’ils sont cool les uns avec les autres. C’est ainsi que cela a été créé.

« Et il semble qu’il s’agit davantage de s’assurer qu’il va bien.

Kevin Hunter Jr. affirme que Wendy Williams était mieux avec lui, prie pour qu’elle soit en sécurité sous une tutelle prétendument louche

Kevin a noté que Wendy n’avait jamais fait la une des journaux pour des problèmes de santé et des photos peu flatteuses pendant qu’il était sous sa garde. Tout a changé lorsqu’elle est revenue dans la Grosse Pomme.

« Je ne sais pas quel est le but ultime pour [Sabrina] en tant que responsable des choses, mais il n’y a jamais eu d’articles disant [Wendy] n’est pas bien quand elle était avec moi ».

Kevin a pris soin de sa mère en Floride de la fin de l’hiver 2021 au printemps 2022.

Il a ajouté que la communication de Sabrina est déplorable. Elle lui donne rarement des mises à jour sur l’état de sa mère.

« Je n’ai pas l’impression que Sabrina ait fait du bon travail. «Je pense que sur la base de ses actions, je devrais supposer qu’il se passe quelque chose qu’elle ne me dit pas.

« Il y a beaucoup d’elle qui s’éloigne de moi et de tout le monde ici, et dit qu’elle ne fera pas de mises à jour. Elle est vraiment vague avec les mises à jour.

Kevin Jr., comme beaucoup de ses fans, pense que la star devrait se concentrer sur sa guérison. Le travail n’est pas plus important que de surmonter son alcoolisme et d’autres conditions troublantes.

« Je pense qu’il vaut mieux qu’elle doive d’abord donner la priorité à sa santé. « Personne autour d’elle ne lui dira cela, mais elle n’a pas besoin de travailler. « Elle a besoin de faire une pause pour essayer de faire progresser sa carrière et d’être simplement fière de ce qu’elle a accompli. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un plan, Kev a déclaré: «Le plan est que j’espère et je prie pour que les gens qui sont là-haut [in New York] avec elle en ce moment, ne la conduisez pas sur le chemin où quelque chose ne peut pas arriver pour l’aider.

«S’il y avait un moyen ou s’il y avait un plan auquel je pouvais penser, je ne serais pas ici pour faire cette interview. Je ferais quelque chose que je pourrais faire. Kevin a ajouté qu’il pense que quelque chose a sérieusement mal tourné avec la façon dont les choses ont été organisées pour Wendy.

« En termes de ce qui est et de ce qui n’est pas ; quand elle était avec moi, aucun de ces articles d’elle n’a l’air bien n’est jamais sorti. Quand elle a été ramenée là-haut [to New York City] après les audiences du tribunal, cela a commencé à se produire, et de ce point de vue, quelque chose a mal tourné. Un fils connaît sa maman et il n’y a rien comme l’amour d’un garçon pour celui qui l’a mis au monde.

Avec un peu de chance, Kev prendra un avocat et obtiendra les réponses et les résultats qu’il souhaite.