Le fils de Vanna White, co-animateur de « Wheel of Fortune », embrasse Maggie Sajak dans un moment de « boucle complète »

La prochaine génération d’enfants « Wheel of Fortune » a momentanément pris le relais pour le jeu télévisé bien-aimé mercredi soir.

Sur la page de médias sociaux « Wheel of Fortune », la fille de Pat Sajak, Maggie, a interviewé le fils de Vanna White, Nikko, dans un segment intitulé « The Spin with Maggie Sajak ».

Les deux se sont souvenus de vieux souvenirs d’avoir grandi ensemble tout en étant sous les projecteurs en tant qu’enfants des hôtes de « Wheel of Fortune ».

« Nous nous sommes connus toute ma vie », a commencé Maggie.

MAGGIE SAJAK TAQUINE L’APPARITION DE « LA ROUE DE LA FORTUNE »: « CE SOIR »

« Ça fait longtemps », a répondu Nikko.

Maggie a repensé aux moments amusants que les deux avaient eus ensemble, alors qu’elle admettait que sa mère avait « creusé » une vidéo mémorable de Nikko.

Dans la vidéo, la mère de Maggie encourage Nikko à embrasser sa fille sur la joue, mais elle le frappe ensuite au visage.

« Je voudrais m’excuser, » rit Maggie.

« C’est la raison pour laquelle je n’ai plus jamais essayé de t’embrasser sur la joue », lui a dit Nikko.

« Mon Dieu, nous avons vraiment esquivé une balle là-bas », a-t-elle plaisanté.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO

L’interaction survient après que Maggie a remplacé White alors qu’elle participait à un épisode de « Celebrity Wheel of Fortune ».

Nikko a continué à exprimer à quel point il était ravi de soutenir et d’encourager sa mère depuis le public.

MAGGIE, LA FILLE DE L’HÔTE DE ‘WHEEL OF FORTUNE’, PAT SAJAK, ÉTOURDIT ALORS QU’ELLE SE PRÉPARE À REMPLIR VANNA WHITE

« Je dois voir maman [play] contre certaines des personnes les plus intelligentes du monde, ce qui était vraiment intéressant », a-t-il déclaré.

White a rejoint « Jeopardy! » accueille Ken Jennings et Mayim Bialik pour « Wheel of Fortune: Ultimate Host Night ».

« Elle s’est battue … elle a fait un excellent travail », a ajouté Nikko.

Il a également félicité Maggie et a déclaré qu’elle avait fait un travail « génial » en remplaçant sa mère.

« Elle m’a bien appris », a déclaré Maggie.

Plus tard dans le clip, White a rejoint Maggie et Nikko, alors qu’elle suggérait à son fils d’embrasser la fille de Sajak sur la joue.

Après que Nikko ait planté un bisou sur la joue de Maggie, White a réagi et a dit: « Nous avons bouclé la boucle, maintenant. »

« Tout mon SSPT est terminé avec … toutes les gifles, je me sens beaucoup mieux maintenant », a plaisanté Nikko.

Les fans de « Wheel of Fortune » ont apprécié de voir l’interaction amicale de Maggie et Nikko alors qu’un commentaire disait : « Quel couple magnifique ils feraient ! »

« Ils sont si mignons ensemble. Ça ferait un super couple », a écrit un autre fan.

D’autres commentaires disaient: « Quels enfants formidables !! Je vois un futur ‘Pat & Vanna’ là-bas !!! »

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Maggie a ensuite partagé ses moments d’hébergement sur Instagram pour l’épisode spécial de « Wheel of Fortune ».

« C’était un HONNEUR de vous remplacer ce soir @officialvannawhite ! Et félicitations pour avoir collecté 30 000 $ pour @stjude ! »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le père de Maggie a souligné à quel point il était fier de sa fille lors d’un moment émouvant après la diffusion du jeu télévisé populaire.

« En tant que père, il est difficile de ne pas être ému lorsque votre petite fille sort… eh bien, vous n’êtes pas une petite fille », a fait remarquer Pat.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO

Dans un clip taquinant l’épisode, Sajak a retenu ses larmes et a dit: « Je pense que je vais pleurer. »

Sajak et White ont tous deux renouvelé leurs contrats avec la série jusqu’à la saison 2023-24.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Wheel of Fortune » a été créé à la télévision en 1975. Sajak a commencé à animer en 1981, avec le co-animateur White le rejoignant l’année suivante.