Le fils de Twinkle Khanna, Aarav, pose avec la fille de Rinke Khanna, Naomika, dans un selfie viral ; les fans disent “commencer à jouer dans des films”

Akshay Kumar et le fils de Twinkle Khanna, Aarav Bhatia, et la fille de Rinke Khanna, Naomika Saran, sont de très bons amis et partagent un lien étroit les uns avec les autres. Ils partagent souvent des photos entre eux sur Instagram.

Leur dernière photo est devenue virale sur les réseaux sociaux, Aarav est cool dans une chemise indigo tandis que Naomika a opté pour une magnifique robe blanche. Dès que sa photo est devenue virale sur Instagram, les internautes se sont mis à la commenter. Certains fans veulent les voir ensemble dans des films. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: “Je veux qu’ils viennent tous les deux jouer.” Le second a écrit : « Il ressemble à sa nana Rajesh khanna. Le troisième a dit: “AP itne khubsurat ho to ap act me try kyu nhi krte.” Le quatrième a dit: “Cousins ​​qui jouent ensemble, restez ensemble.” La cinquième personne a écrit, “vous avez tous les deux de beaux yeux mashallah..” ..





Samedi, l’auteur Twinkle Khanna a publié une vidéo dans laquelle on peut la voir rouler dans un pousse-pousse avec sa fille Nitara.

Dans sa légende, Twinkle a partagé son lien spécial avec les autorickshaws et a révélé que ses amis l’appelaient “Rickshaw Rani” quand elle était adolescente. Elle a également écrit une longue note racontant l’histoire d’une de ses promenades en pousse-pousse. “Maintenant, vous savez pourquoi mon premier livre avait un pousse-pousse sur la couverture… Quand j’étais adolescent, mes amis m’appelaient “Rickshaw Rani” et je suppose que les vieilles habitudes ont la vie dure. Je me souviens d’un trajet où j’ai commencé le voyage en demandant, « Bhaisaab, depuis combien d’années conduisez-vous cette voiture ? » Le petit conducteur a répondu : “Memsaab un an avant de faire des travaux de broderie. Je n’aimais pas… mais le bon argent. J’ai économisé et acheté sept biscuits en or, tous disparus dans le mariage de ma fille maintenant. Mais, j’ai encore un or biscuit laissé à la maison, alors Dieu est bon.





Elle a ajouté: “En descendant du pousse-pousse, je lui ai donné un conseil aimable, ne parlez à personne du bhaisaab en biscuit d’or! On ne sait jamais quel genre de personnes sont là-bas. Quelqu’un peut vous assassiner. ‘ Il cligna des yeux plutôt maniaquement et d’une manière éculée répondit : ‘Ma ka doodh piya hai, laisse quelqu’un essayer, je vais lui trancher la gorge.’ Ce qui était très bien, les influences de Bollywood et tout ce que je pensais, jusqu’à ce qu’il sorte un couteau de boucher de sous son siège et dise : Regarde ça !”