Le fils de Tottenham nie que Mourinho ait perdu le vestiaire

Son Heung-Min a rejeté les suggestions que l’entraîneur-chef Jose Mourinho perdait le respect du vestiaire de Tottenham.

Mourinho est sous pression croissante après que les Spurs aient chuté à la neuvième place de la Premier League après quatre défaites en cinq matchs. Leur meilleure chance de se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine ressemble de plus en plus à une victoire en Ligue Europa, une compétition qui reprend jeudi en huitièmes de finale avec Tottenham face au club autrichien Wolfsberger AC, lors d’un match aller déplacé à Budapest en raison du COVID. -19 restrictions.

Des rumeurs persistent selon lesquelles Mourinho commence à manquer de soutien de la part de certains joueurs mais Son a déclaré: « La rumeur, je pense, n’est qu’une rumeur. Le vestiaire, je pense, a été fantastique. Évidemment, cela dépend des résultats.

«Je suis très triste si nous perdons. Je suis heureux si nous gagnons. C’est comme tout le monde.

« L’ambiance s’est un peu détériorée lorsque nous avons eu quelques mauvais résultats, mais je pense que les vestiaires n’ont pas changé à propos de ce genre de choses. Tout le monde est heureux, tout le monde rit. Tout le monde est concentré dans chaque match, alors quoi? devrais-je dire? C’est une mauvaise rumeur. «

L’avenir personnel de Son a également fait l’objet de spéculations en cours, les discussions se poursuivant sur un nouveau contrat. L’accord existant de 28 ans expire en 2023, mais il devrait convenir des conditions d’un nouvel accord d’une valeur d’environ 200000 £ par semaine dans les mois à venir.

« Je pense qu’il est un peu injuste de parler d’un nouveau contrat pour le moment », a déclaré Son.

« Évidemment, je suis concentré en ce moment sur mes matchs, mon équipe. Je pense que c’est le plus important pour le moment. Je suis heureux d’être ici. Je travaille dur en tant que joueur, en tant qu’équipe et comme je l’ai déjà dit. est un peu injuste de parler d’un nouveau contrat. «

Mourinho était timide sur la sélection de son équipe, admettant qu’il était conscient de la fatigue après avoir joué 120 minutes lors de la défaite en FA Cup à Everton mercredi dernier avant d’être battu 3-0 par le leader de la Premier League Manchester City samedi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait de la fatigue, Son a répondu: « Que dois-je dire? Si je dis non, c’est probablement un mensonge parce que nous jouons déjà tellement de matchs mais je l’ai déjà dit, le football me donne de l’amour, le football me donne du bonheur.

«Je suis toujours heureux quand je suis sur le terrain et quand je suis sur le terrain, même si je suis si fatigué, je vais essayer de faire de mon mieux pour mon équipe car ils le feront aussi pour mon équipe. Donc , c’est une responsabilité pour moi et pour l’équipe. Même si je suis fatigué, le football ne me décevra jamais. Nous faisons du football avec amour, même avec fatigue. Je ne suis pas fatigué du football. Je suis amoureux de football, c’est pourquoi il n’y a pas de problème de fatigue et de fatigue. «