Le fils de Tony Blair, Euan, pourrait désormais valoir près de 73 millions de livres sterling après que la start-up de technologie éducative qu’il a fondée ait été évaluée à 147 millions de livres sterling.

La société basée à Londres, nommée Multiverse, a annoncé des plans d’expansion mondiale après avoir récemment obtenu de nouveaux investissements.

L’investissement, estimé à environ 32 millions de livres sterling, valorise l’entreprise d’apprentissage à 147 millions de livres sterling.

Le fils de M. Blair, Euan, 37 ans, détient une participation de 46% dans la société – avec une valeur papier pouvant atteindre 73 millions de livres sterling.

Cela signifie que le banquier d’investissement devenu entrepreneur pourrait désormais être plus riche que son ancien père du Premier ministre travailliste, qui, selon le Telegraph, avait une richesse estimée à environ 60 millions de livres sterling en 2015.

Qui est le fils de Tony Blair, Euan? Euan Blair est le fils aîné de l’ancien Premier ministre travailliste Tony Blair et de sa femme Cherie Blair. Il est né à Londres en 1987, dix ans avant que le New Labour de son père ne prenne le pouvoir lors d’une victoire électorale écrasante en 1997. En tant que jeune garçon, il était parfois photographié à l’extérieur des marches de Downing Street avec sa mère, son père et ses frères et sœurs Nicholas et Kathryn. Son plus jeune frère, Leo, est né en 2000. En tant que jeune garçon, il était parfois photographié à l’extérieur des marches de Downing Street avec sa mère, son père et ses frères et sœurs Nicholas et Kathryn Euan a fréquenté l’école catholique pour garçons, The London Oratory School, à Fulham, et a été nommé headboy. Blair Junior, comme on l’appelait parfois, a ensuite fréquenté l’Université de Bristol au Royaume-Uni et la prestigieuse Yale aux États-Unis avant d’opter pour une carrière dans la banque d’investissement chez Morgan Stanley. En 2013, Euan a épousé sa petite amie de longue date Suzanne Ashman – la fille de l’entrepreneur de course automobile Jonathan Ashman – qui est associé de la société de capital-risque Local Globe. Le couple s’est marié à l’église paroissiale All Saints de Wooton Underwood, dans le Buckinghamshire, avant de se rendre à une réception dans le manoir de la famille Blair situé à proximité. Plus tard dans l’année, le couple a emménagé dans une maison de ville géorgienne de 3,6 millions de livres sterling à Marylebone – près du siège de sa start-up edutech WhiteHat. La société a été lancée en 2016. Elle a depuis été rebaptisée Multiverse. En 2017, à l’âge de 29 ans, son épouse Suzanne figurait sur la liste des 30 moins de 30 ans de la prestigieuse publication professionnelle Forbes. En 2018, Euan est devenu oncle après que son frère Nicholas et sa femme Alexandra aient accueilli une petite fille – le premier petit-fils de Tony et Cherie.

La dernière augmentation de financement de la société basée à Marylebone, fondée en 2016, intervient après avoir reçu une injection de fonds de 600000 £ d’un investisseur mystère en 2017.

La société, alors nommée WhiteHat, a subi une perte de 404 016 £ la première année, en raison de «frais administratifs» de 498 727 £. Mais le prêt sans intérêt a contribué à maintenir l’entreprise dans le noir.

Les porte-parole des Blairs refusent de dire s’ils ont donné à WhiteHat sa « contribution en capital » à la demande du Daily Mail en 2017.

La société, qui a précédemment reçu le soutien financier de Jeff Bezos et du fonds d’investissement soutenu par Bill Gates Village Global, se décrit comme une « startup technologique démocratisant l’accès aux meilleures carrières ».

Il vise à encourager de nouvelles façons de promouvoir les talents hors de la voie du programme université-diplôme, souvent utilisée par de nombreuses grandes entreprises multinationales.

M. Blair, qui a étudié à la fois à l’Université de Bristol au Royaume-Uni et à l’Université de Yale aux États-Unis avant d’entamer une carrière dans la banque d’investissement chez Morgan Stanley, déclare que le modèle est «fondamentalement cassé».

Il a déclaré: « (Trop souvent, cela ne donne pas aux gens les compétences dont ils ont besoin et ne répartit pas équitablement les opportunités dans la société.

«Nous construisons une alternative exceptionnelle à la fois au système universitaire et à un modèle de formation en entreprise qui produit rarement un impact à long terme et de véritables résultats.

«Il existe de nombreuses façons différentes pour que les gens réussissent et nous donnons aux gens de diverses communautés les moyens d’accéder aux meilleures opportunités grâce à l’apprentissage alors qu’ils se lancent dans une carrière réussie et épanouissante.

L’entreprise se concentre sur les apprentissages pour les 18-24 ans, et affirme que ceux-ci devraient être «priorisés comme moyen de donner aux jeunes les moyens de construire de belles carrières».

Un objectif particulier est d’aider un plus grand nombre de personnes d’horizons divers à trouver un emploi dans le secteur de la technologie.

Pendant ce temps, le nouvel investissement, dirigé par la société de capital-risque américaine General Catalyst, qui soutenait auparavant le site de médias sociaux Snapchat, sera utilisé pour créer jusqu’à 200 nouveaux emplois dans le cadre d’une expansion à l’échelle du Royaume-Uni, selon les patrons de la société.

La société, qui a également reçu le soutien de la filiale de capital-risque de Google, GV, prévoit également de lancer un bureau à New York le mois prochain.

Il dispose d’un réseau de clients de plus de 300 entreprises en Europe, notamment Facebook, Morgan Stanley, KPMG, Fujitsu, Capita, Kantar, Skanska, Citi et Microsoft.

L’entreprise affirme qu’en déployant ses programmes à l’étranger, elle contribuera à «diffuser les opportunités de construire des carrières réussies et épanouissantes grâce à l’apprentissage».

Joel Cutler, directeur général et co-fondateur de l’investisseur clé General Catalyst, a déclaré: «Un diplôme de quatre ans ne devrait pas être une condition préalable pour atteindre votre plein potentiel professionnel.

La société, initialement lancée sous le nom de WhiteHat (photo), possède un réseau de clients de plus de 300 entreprises en Europe, notamment Facebook, Morgan Stanley, KPMG, Fujitsu, Capita, Kantar, Skanska, Citi et Microsoft.

«Euan et son équipe de Multiverse ouvrent la voie à des personnes ambitieuses pour décrocher des emplois de qualité et améliorant leur carrière dans certaines des entreprises les plus connues au monde.

«Ils ont déjà accompli tellement de choses au Royaume-Uni et nous sommes impatients de nous associer à eux alors qu’ils élargissent leur mission aux États-Unis.

Jeremy Duggan, président et membre du conseil d’administration de Multiverse, qui a récemment rejoint le cabinet, a déclaré: « Chez Multiverse, nous avons l’objectif non seulement de le faire, mais aussi d’aider des milliers de personnes talentueuses à transformer leur vie professionnellement et, ce faisant, d’aider pour transformer les métiers de nos clients.

« Plus que toute autre entreprise de technologie aujourd’hui, Multiverse génère une croissance et une échelle incroyables, mais d’une manière qui apporte également une valeur réelle à la société en générant de merveilleuses opportunités pour une nouvelle génération diversifiée.

« Au cours des conversations que nous avons eues avec les investisseurs pour ce cycle de financement, il a été incroyablement excitant de voir leur enthousiasme pour notre mission spéciale. »