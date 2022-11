Le fils de Todd et Julie Chrisley, Grayson, a été envoyé à l’hôpital après un accident de voiture une semaine avant l’audience de détermination de la peine

Le fils de 16 ans de Todd et Julie Chrisley, Grayson, a été envoyé à l’hôpital à la suite d’un accident de voiture sur une autoroute du Tennessee, peut confirmer Fox News Digital.

L’accident s’est produit le samedi 12 novembre, a annoncé le département de police de Nashville.

Grayson conduisait son Ford F-150 lorsqu’il a renversé un autre véhicule arrêté dans la circulation, selon TMZ. La star de télé-réalité n’aurait pas pu se souvenir des détails de l’accident et aurait été envoyée à l’hôpital.

Le conducteur du Dodge Ram, le véhicule heurté par Grayson, aurait refusé de recevoir des soins médicaux sur les lieux.

TODD, JULIE CHRISLEY S’APPUYENT SUR LA FOI AU MILIEU DE LA CONDAMNATION POUR FRAUDE FISCALE, LA FILLE SAVANNAH DIT: “PUSHING THROUGH”

Les représentants de la famille Chrisley n’ont pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital.

L’accident de Grayson s’est produit un peu plus d’une semaine avant que Todd et Julie ne comparaissent dans une salle d’audience pour une audience de détermination de la peine. Le couple a été reconnu coupable de crimes financiers en juin.

Les procureurs dans l’affaire demandent au juge de condamner Todd à entre 17 et 22 ans de prison et Julie à 10 à 13 ans de prison, selon des documents judiciaires obtenus par RENARD5.

Todd a été condamné de complot en vue de commettre une fraude bancaire, une fraude bancaire, une fraude fiscale et un complot en vue de frauder les États-Unis.

TODD ​​ET JULIE CHRISLEY DEVRAIENT ENCOURAGER ENTRE 10 ET 22 ANS DE PRISON POUR CRIMES FINANCIERS CONDAMNATION : LES PROCUREURS

Julie a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

Les accusations pour lesquelles les deux ont été reconnus coupables entraînent généralement une peine comprise entre 10 et 30 ans. Les procureurs veulent également que les Chrisley paient 20 millions de dollars, selon les documents judiciaires.

Les stars de “Chrisley Knows Best” a reconnu la condamnation lors d’un épisode de podcast. Bien qu’il ne soit “pas autorisé” à discuter de l’affaire en profondeur, le couple voulait que le public sache “que c’est une période très triste et déchirante pour notre famille en ce moment”.

“Mais nous tenons toujours fermement dans notre foi, et nous avons confiance que Dieu fera ce qu’il fait le mieux parce que Dieu est un faiseur de miracles”, a déclaré Todd.

“Nous sommes vivants et dynamiques, et nous apprécions tout le soutien que nous avons reçu de tout le monde.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La fille de Todd et Julie Savannah, a récemment montré son soutien à ses parents lors d’une apparition dans “Entertainment Tonight”.

“Ils poussent à travers. Nous sommes à un endroit où nous mettons notre foi en Dieu. Nous ne mettons certainement pas notre foi dans le système”, a déclaré Savannah au point de vente.

Elle a ajouté: “Je n’ai jamais vu deux personnes, mes parents, être si fermes dans leur foi et dans la prière… littéralement à genoux tous les matins en train de prier. C’est tellement admirable, et c’est un peu juste mon objectif. Juste les regarder et apprendre encore… grandir d’eux dans des moments comme celui-ci, et rester un peu fort à travers tout cela… sachant qu’à la fin, la vérité prévaudra. Et cela peut devenir plus difficile avant que cela ne devienne plus facile, mais nous avons la foi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS