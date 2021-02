Le fils de TODD Chrisley, Kyle, et sa fiancée, Ashleigh Nelson, prévoient de se marier «bientôt» lors d’une petite cérémonie, car le lien avec sa famille reste «fort» après leur séparation.

Kyle, 29 ans proposé à sa petite amie Ashleigh, 30 ans, le jour de la Saint-Valentin.

Une source a informé en exclusivité The Sun de la proposition: «Il lui a demandé chez eux. Il l’a surprise avec la bague. Elle pense que c’est magnifique.

«Se marier est quelque chose qu’ils savaient qu’ils feraient tout le temps qu’ils seraient ensemble. Ils vivent ensemble depuis deux ans et il est formidable avec ses deux enfants.

Kyle, qui est papa de sa fille Chloé, 8 ans, issue d’une relation précédente, et Ashleigh prévoient de se marier «bientôt».

L’initié a déclaré: «Ce sera cette année à coup sûr et ils prévoient quelque chose de calme et de petit. Ils ont tous les deux 30 ans et sont tout simplement super prêts à commencer leur vie ensemble «officiellement». Ils sont tellement excités pour ce prochain chapitre. »

Le couple espère également «agrandir sa famille» lorsque «le moment sera venu».

La source a ajouté qu’ils restaient proches de la famille Chrisley après Kyle et Todd réconcilié.

L’initié a déclaré: «Depuis qu’il est clean, ils ont une excellente relation et ils ne veulent jamais les quitter.

Le Chrisley sait le mieux star a posté une photo de sa fiancée avec sa bague de fiançailles en diamant.

Il a sous-titré la photo: « Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans toi et maintenant je n’ai pas à le faire. Je t’aime tellement @ashleighcnelson Je suis si heureux que tu aies dit oui. »

Ashleigh a sous-titré le même cliché: «J’ai gardé ma vie très privée… Je m’inquiète toujours de ce que les gens peuvent penser mais tu sais quoi, putain ce qu’ils disent, nous nous marions !!»

La bonne nouvelle survient après que Kyle se soit réconcilié avec sa famille en 2019 à la suite de sa lutte passée contre la toxicomanie.

Kyle, dont la maman est ToddL’ex-femme de Teresa Terry, a écrit sur les réseaux sociaux à l’époque: «Ma mère [Julie Chrisley] et papa m’a élevé. Je n’ai pas été le meilleur père de Chloé. J’ai eu un problème avec les drogues, j’ai agi complètement ridicule et à travers tout ce qu’ils ont été à mes côtés.

«Il y a neuf mois, je suis allé voir mon père pour lui présenter des excuses. Ses mots étaient «Je t’aime toujours et tu es pardonné» et juste comme ça, j’ai été accueilli à nouveau dans sa vie à bras ouverts. Je serai à jamais reconnaissant pour son amour [and] grâce. »

La fille de Kyle, Chloé, a été sous la garde de Todd et Julie.

Elle a joué dans un certain nombre de saisons de la populaire émission USA Network aux côtés de son grand-père et du reste de sa famille.

Kyle et sa soeur Lindsie partagent la même maman.

Demi-frères et sœurs de Kyle – Chase, 24 ans, SavaneGrayson, 23 ans et 14 ans – sont issus du mariage de son père avec Julie.