Le fils de Tina Turner, Ronnie Turner, mort à 62 ans, le chanteur confirme : “Tu as quitté le monde bien trop tôt”

Le fils de Tina Turner, Ronnie Turner, est décédé. Il avait 62 ans.

La mort de Ronnie a été confirmée par sa mère sur son compte Instagram.

“Ronnie, tu as quitté le monde bien trop tôt”, a écrit le musicien. « Dans le chagrin, je ferme les yeux et je pense à toi, mon fils bien-aimé.

L’épouse de Ronnie, Afida Turner, a également confirmé la nouvelle sur Instagram. La chanteuse française a partagé des photos de sa famille dans un post de carrousel avec sa déclaration.

“J’ai fait de mon mieux jusqu’au bout cette fois je n’étais pas[t] capable de vous sauver. Je t’aime depuis… 17 ans, c’est très très très mauvais et je suis très en colère”, a-t-elle écrit dans la légende de son message. “C’est une tragédie avec ton frère Craig et ton père Ike Turner et Aline reposent au paradis … Tellement injuste.”

Le département de police de Los Angeles a confirmé à Fox News Digital qu’il y avait eu une enquête sur la mort d’une ambulance au domicile de Ronnie.

La police a répondu à un appel au 911 jeudi au sujet d’une personne qui ne respirait pas à la résidence de Ronnie, a d’abord rapporté TMZ. Alors que l’appelant était au téléphone, Ronnie aurait complètement cessé de respirer.

Les ambulanciers paramédicaux ont pratiqué la RCR à leur arrivée, mais Ronnie a été déclaré mort sur les lieux, ont indiqué des sources policières au point de vente.

Tina et son ex-mari, Ike Turner, ont accueilli Ronnie en 1960. Ronnie a rejoint sa mère dans l’industrie de la musique et a joué avec son groupe, Manufactured Funk.

Tina est également maman de Michael Turner et Ike Turner Jr. Son fils Craig est décédé par suicide en 2018.

Craig Turner a été retrouvé mort dans sa maison de Studio City, en Californie, à l’époque.

Peu de temps après sa mort, Tina a révélé qu’elle ne comprenait pas pourquoi son fils s’était suicidé.

“Je ne sais toujours pas ce qui l’a poussé à bout parce qu’à ce stade, il m’avait dit qu’il n’avait jamais rencontré de femme pour qui il ressentait cela”, a-t-elle déclaré à la BBC. “Il l’amenait me rencontrer [for] son anniversaire en août. Il avait décoré son appartement que je lui avais acheté il y a des années. Il avait obtenu un nouvel emploi dans une importante société immobilière en Californie, [which] il était très content.”

