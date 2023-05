Le fils de Taylor Hawkins, Shane, joue de la batterie avec les Foo Fighters à Boston – Hollywood Life

Voir la galerie







La fin Taylor Hawkins fils de 17 ans Shane une fois de plus joué avec Foo Fighters. L’adolescent a rendu hommage à son père aux côtés du chanteur du groupe Dave Grohl au Boston Calling Music Festival le vendredi 16 mai devant une foule enthousiaste au Harvard Athletic Complex à Allston, Massachusetts. alors qu’il assistait pour le morceau « I’ll Stick Around ». Dave a gentiment présenté Shane au public en disant: « Et si on faisait une chanson avec l’un de mes batteurs préférés au monde? » Le rockeur légendaire a ensuite annoncé : « Mesdames et messieurs, Shane Hawkins ! »

SHANE HAWKINS TUANT ABSOLUMENT pic.twitter.com/JF9nkHuFHs — lol ♡ vu le remède 🥲 (@l0stangeIes) 27 mai 2023

L’apparition était un hommage à son défunt père, qui devait se produire avec Dave et le groupe au festival en 2022. Le groupe a ensuite annulé l’apparition après la mort de Taylor à l’âge de 50 ans, survenue en Colombie le 25 mars. 2022, où ils donnaient également un concert.

Dave Grohl a livré une interprétation émouvante de « Cold Day in the Sun » en l’honneur de Taylor Hawkins lors du spectacle des Foo Fighters à Gilford, NH mercredi. « Taylor a écrit cette chanson, nous avions l’habitude de la chanter ensemble. Je vais la faire pour lui ce soir. »pic.twitter.com/rAjGf5FkUS — CONSÉQUENCE (@conséquence) 25 mai 2023

Shane a fait ses débuts avec le groupe il y a quelques mois à peine à Londres lorsqu’il a aidé à jouer de la batterie sur « My Hero » le 3 septembre 2022. Le concert était un hommage étoilé à Taylor et à son héritage après sa mort, avec des apparitions de Miley Cyrus, Paul Mccartney, Brian Johnson d’AC/DC, Lars Ulrich de Metallica, Kesha, Liam Gallagher et plus.

Lors du spectacle de Boston vendredi soir, Dave a également parlé de la perte de son compagnon de groupe et ami proche Taylor – révélant que jouer sans lui a été difficile. « Je vais le faire pour la famille de Taylor, et je vais le faire pour Taylor, parce que nous avions l’habitude de le chanter ensemble », a-t-il dit au public à un moment donné. «Donc, notre groupe est vraiment comme une famille. Parce que nous sommes ensemble depuis si longtemps, nous nous aimons vraiment. Alors ce soir, toutes nos familles sont ici parce que nous devons le faire ensemble », a-t-il également déclaré dans des vidéos capturées sur les réseaux sociaux.

« [It’s] C’est une drôle d’impression d’être ici avec vous ce soir, mais j’ai l’impression que nous allons le faire ensemble, nous pouvons faire en sorte que cette chose se sente bien », a-t-il expliqué. « C’est différent maintenant. Pour vous voir et vous chanter ces chansons, beaucoup d’entre elles signifient quelque chose de nouveau maintenant », a ajouté Dave, dédiant la chanson « Monkey Wrench » à « Shane et la famille Hawkins ».

