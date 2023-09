Le fils de Sunny Deol, Karan Deol, touche les pieds de Shah Rukh Khan lors de la fête du succès de Gadar 2, les internautes réagissent

Karan Deol peut être vu touchant les pieds de Shah Rukh Khan lors de la fête à succès Gadar 2 de Sunny Deol.

La star de Jawan, Shah Rukh Khan, a récemment assisté à la fête du succès de Gadar 2 où il a rencontré Sunny Deol et sa famille. Dans l’une des vidéos virales, on peut voir Karan Deol, le fils de Sunny Deol, toucher les pieds de SRK.

Les fans ont réagi au clip et ont félicité Karan pour son éducation. L’un des utilisateurs des réseaux sociaux a commenté « sanskar », le second a déclaré : « il est si humble ». Un autre a déclaré : « Bharat ki shaan shahrukh khan ». Dans la vidéo, on peut également voir la belle-fille de Sunny Deol, Drisha Acharya, posant avec l’acteur de Pathaan.

Regarder la vidéo:





Pendant ce temps, réalisé par Anil Sharma et titré par Sunny Deol, Gadar 2 continue de dominer le box-office alors que la suite pleine d’action a désormais franchi la barre des Rs 500 crore en Inde, devenant ainsi le troisième film hindi à réaliser cet exploit rare après Shah Rukh. Pathaan de Khan et Baahubali 2 de Prabhas : la conclusion (hindi).

Cela a également fait de Gadar 2 le film le plus rapide à atteindre ce cap puisque la star de Sunny Deol a franchi la barre des Rs 500 crore le quatrième dimanche (3 septembre), soit le 24e jour depuis sa sortie en salles le 11 août. Pathaan et Baahubali 2 : La Conclusion avait mis 28 et 34 jours pour faire de même.

Côté travail, Shah Rukh Khan sera ensuite vu à Jawan. Le 31St, les créateurs de Jawan ont publié la bande-annonce du film et les internautes l’ont adoré. Outre Shah Rukh Khan, Jawan présente Nayanthara comme protagoniste et Vijay Sethupathi comme principal antagoniste. Deepika Padukone fera une apparition spéciale dans le film. Le film, qui sortira en hindi, tamoul et telugu le 7 septembre à l’occasion de Janmashtami, devrait connaître une ouverture monstrueuse au box-office vu le nombre record de réservations anticipées.

