Le fils de Steph Curry, Canon, crie “Hey, Klay Thompson” au coéquipier de papa – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Steph Curry était de bonne humeur le 10 décembre depuis que son équipe, les Golden State Warriors, a battu les Boston Celtics lors d’un match revanche de la finale de la NBA 2021. Son fils, Cari Canon, était également de bonne humeur car il a vu un de ses copains. “Bonjour, Klay Thompson», a déclaré Canon, 4 ans, en marchant main dans la main avec Steph, 34 ans, dans le vestiaire des Warriors. Canon s’est retourné et a vu le coéquipier de son père et l’a salué d’une manière mignonne qui a suscité des rires de tout le monde autour. « Hé, quoi de neuf, mec ? » Klay, 32 ans, a répondu.

Plus à propos Stephen Curry

Plus tôt dans l’année, Canon a montré ses talents de basketteur sur Instagram de sa mère. “Canon Jack ici cascadeur comme son papa,” Curry Aïcha a sous-titré une vidéo de son fils alors âgé de trois ans dribblant deux ballons de basket en même temps. Canon – le frère cadet de Ryan et Riley Curry – est devenu un incontournable des jeux de son père et, apparemment, est devenu copain avec Klay Thompson.

Klay avait aussi une raison de se sentir bien la nuit où Canon l’a accueilli. Il a marqué 34 points lors de ce match contre les Celtics, aidant à donner aux Dubs une victoire bien méritée. “Nous l’avons vidé”, entraîneur des Warriors Steve Kerr dit, par ESPN. “Steph et Klay l’ont évidemment fait rouler, alors nous faisions des tirs.” Pour Klay, c’était une chance de rédemption, car l’équipe venait de subir une défaite 123-123 contre les Utah Jazz la nuit précédente. “C’est toujours agréable de répondre avec une excellente performance, et nous l’avons fait ce soir”, a-t-il déclaré.

Malheureusement, la bonne humeur a pris fin mardi lorsque les Milwaukee Bucks ont infligé aux Dubs leur 14e défaite de la saison. Les Warriors (14-14 jusqu’à présent dans la saison) ont apparemment perdu leur mojo lorsqu’ils sont sur la route. Ils sont à 2-12 lorsqu’ils jouent à l’extérieur de leur domicile cette saison. “Notre défense a été mauvaise sur la route”, a déclaré l’entraîneur Kerr après la défaite 128-111, selon ESPN. «Pour une raison quelconque, les scissions sont dramatiques. Notre défense est bonne à domicile et mauvaise à l’extérieur.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Depuis mercredi 14 décembre, les champions en titre de la NBA occupent la 10e place de la NBA Western Conference, les Warriors devançant les Dallas Mavericks, les Utah Jazz et les Sacramento Kings. Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, les Grizzlies de Memphis et les Nuggets de Denver mènent actuellement la conférence, avec les Celtics de Boston, les Bucks de Milwaukee et les Cavaliers de Cleveland étonnamment renaissants menant la Conférence de l’Est.

Lien connexe Lié: Joyeux 33e anniversaire, Steph Curry : découvrez ses 13 photos de famille les plus mignonnes avec Ayesha et les enfants

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.