Le fils de Sophie Toscan du Plantier brise le silence dans un documentaire déchirant de Netflix sur son meurtre

LE fils de Sophie Toscan du Plantier a rompu son silence et a parlé de son meurtre tragique dans un documentaire Netflix révélateur.

Pierre-Louis Baudey, dont la mère a été horriblement battue à mort lors de ses vacances à West Cork, en Irlande, en 1996, a enfin raconté son histoire.

Pierre-Louis a enfin raconté la mort tragique de sa mère

Parler à L’indépendant, Pierre-Louis, 40 ans, a expliqué que le documentaire n’est qu’une partie du « combat pour la justice » en cours de la famille.

« Nous n’arrêterons jamais le combat pour la justice, nous ne pouvons pas », a déclaré le père de deux enfants, expliquant que le prétendu tueur Ian Bailey « vivait libre » à tort.

La mort du marqueur documentaire français est au centre de la nouvelle série en trois parties de Netflix, qui décrypte de manière médico-légale l’affaire qui a stupéfié l’Irlande.

Le crime n’ayant pas été élucidé depuis 25 ans, la nouvelle émission présente des montagnes de preuves contre le principal suspect Bailey, un journaliste britannique.

Pierre-Louis n'avait que 15 ans lorsque sa mère est décédée

Sophie a été assassinée pendant ses vacances à West Cork

Alors que Bailey a été arrêté en lien avec le meurtre et reconnu coupable en France et condamné à 25 ans de prison, il n’a jamais fait face à une peine de prison.

Plusieurs tentatives infructueuses ont été faites pour extrader Bailey, qui clame son innocence dans l’affaire, sur le sol français afin d’être emprisonné.

Tout en suscitant l’indignation du public contre la liberté de Bailey, le documentaire vise à célébrer la mémoire de Sophie, en particulier du point de vue de son fils Pierre-Louis.

Pierre-Louis, qui avait 15 ans lorsque sa mère est décédée à 39 ans, a d’abord hésité à faire un documentaire ou à écrire un livre pour la commémorer.

Le nouveau documentaire de Netflix examine les preuves médico-légales autour de la mort

Mais le père de deux enfants en a décidé autrement l’année dernière afin de célébrer sa vie d' »intellectuelle arty » et de se souvenir de leur relation « très proche ».

Pierre-Louis séjournait chez ses grands-parents en France lorsqu’il a appris que sa mère avait été tuée et retrouvée morte près de sa maison de vacances.

La mère d’un enfant avait été laissée emmêlée dans les buissons et ensanglantée comme le montraient les photos de la scène de crime à l’époque.

Pierre-Louis et sa famille ont accepté le documentaire en partant du principe que les photos de son corps ne seraient montrées à aucun moment de la série.

Le journaliste Ian Bailey est le principal suspect dans l'affaire depuis 25 ans

Les images horribles avaient déjà été montrées dans la première du documentaire sur Sky, à laquelle Pierre-Louis a dit au réalisateur Jim Sheridan qu’il ne travaillerait plus avec lui sur le projet.

D’autre part, le réalisateur de Netflix, John Dower – qui a également fait face à la méfiance de la famille – a déclaré qu’il avait persévéré avec son documentaire pour raconter l’histoire de Sophie.

« Le film de Sheridan part du principe que Ian Bailey est victime de la corruption policière ; nous avons pris le point de vue de la famille [that he’s guilty], » il a dit.

Le documentaire de Netflix comprend de nouvelles preuves accablantes, notamment le manque d’alibi de Bailey et le fait d’être couvert d’égratignures le lendemain.

Le documentaire se penche sur les mouvements de Bailey avant et après la mort de Sophie

La série détaille également que le journaliste a fait un immense feu de joie dans son jardin dans les jours qui ont suivi le meurtre, dans lequel la police a retrouvé des traces de vêtements.

Dans le documentaire, Pierre-Louis détaille avoir vu Bailey en chair et en os « deux fois sur trois » depuis la mort de Sophie lors de rencontres « très dures ».

« Bailey a peut-être pris la vie de ma mère, mais il ne me privera pas de ma liberté d’aller en Irlande », a expliqué Pierre-Louis à propos de ses visites à West Cork.

Les grands-parents de Pierre-Louis participent également à une scène, donnant des interviews sur leur chagrin continu qui les a vus devenir « si frêles ».





« J’ai eu besoin [to do] eux », a déclaré Pierre-Louis à propos des entretiens. « Avec tes amis et ta famille, c’est tabou, tu ne parles pas en rond du meurtre de ta mère. »

Pierre-Louis, qui a fondé l’Association pour la vérité sur Sophie Toscan du Plantier en 2017, a continué d’enquêter lui-même sur le meurtre.

Il a conclu qu’il espérait que la sortie du documentaire « mettra la pression sur le système judiciaire » en Irlande et « suscitera une réaction ».

Sophie: A Murder in West Cork sera diffusé sur Netflix le 30 juin.