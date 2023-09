Le fils de Simon Cowell « commencera par le bas » s’il poursuit une carrière similaire

Avec ce qui semble être une carrière au succès sans limites, Simon Cowell espère un jour laisser son empire à son fils, Eric.

« Je serais ravi s’il prenait les rênes », a déclaré Cowell à Fox News Digital sur le tapis rouge de « America’s Got Talent », l’une de ses émissions-concours populaires. « Mais il ne m’a jamais dit une seule fois : ‘Je veux être un producteur de musique ou un producteur de télévision.' »

« Mais s’il me disait : ‘Je veux faire ce que tu as fait’, je l’encouragerais », a poursuivi la star britannique. « Cependant, je lui disais : ‘Mais tu dois commencer par le bas, comme je l’ai fait.’ N’est-ce pas ? ‘Vous n’allez pas obtenir un poste de producteur tout de suite.' »

« ‘Tu vas devoir être un coureur, comme je l’ai fait, et tu vas apprendre’, dit Cowell qu’il dirait à Eric, 9 ans, qu’il partage avec sa partenaire Lauren Silverman.

En plus de « AGT », Cowell a contribué à la sélection de « American Idol », « Britain’s Got Talent » et « The X Factor ».

« Mais il ne m’a jamais dit : ‘Je veux être producteur de musique ou producteur de télévision' », a révélé Cowell. « Il aime vraiment les animaux. Il pourrait être vétérinaire ou quelque chose à voir avec la vie marine, je ne sais pas », a-t-il théorisé.

Cowell dit que le tournage de « AGT » est meilleur quand Eric est là, partageant que son fils « a vraiment apprécié » la série.

« Je le regardais parfois et il était sur sa chaise… dansant et il passait un très bon moment. Alors j’adore l’avoir ici avec moi », a-t-il déclaré.

Cowell avait précédemment déclaré à Fox News Digital que devenir parent avait également eu un impact sur sa façon de juger : « J’ai un fils, j’ai beaucoup plus d’empathie pour les plus jeunes. »