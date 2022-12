Le fils de Sharon Osbourne, Jack, révèle une mise à jour sur sa mère après qu’elle a été transportée d’urgence à l’hôpital en “urgence”

Le fils de SHARON Osbourne, Jack, a publié une mise à jour sur l’état de sa mère après qu’elle a été transportée d’urgence à l’hôpital.

La star de 70 ans – célèbre pour ses rôles dans The X Factor et l’émission de télé-réalité familiale MTV – est tombée malade hier.

Getty

Getty

Le fils star Jack (à droite) a fait le point sur sa santé hier soir[/caption]

Elle a subi ce que TMZ a appelé une “urgence médicale” lors du tournage d’une émission effrayante à Santa Paula, en Californie.

Postant sur Instagram hier soir, Jack, 37 ans, a mis à jour les fans inquiets – disant que Sharon a reçu le « tout clair ».

Le père de trois enfants a ajouté qu’ils avaient filmé ensemble une émission de fantômes de célébrités.

Il a écrit: “Ok, voici ce que je vais dire – tout d’abord, MA MÈRE N’A PAS TOURNÉ D’ÉPISODE DE @ghostadventures.

« Elle tournait avec moi un nouvel épisode de Night of Terror. Hahaha.”

Il a poursuivi: «Maintenant que nous avons clarifié cela… elle a reçu le feu vert de son équipe médicale et est maintenant à la maison.

“Merci à tous ceux qui ont tendu la main avec amour et soutien.”

Le chef de la police de Santa Paula, Don Aguilar, a confirmé samedi qu’une équipe d’ambulances avait été appelée au Glen Tavern Inn vers 18h30.

Ils l’ont ensuite transportée à l’hôpital Santa Paula.

L’auberge, qui est ancienne en termes américains, datant de 1911, serait hantée et est souvent apparue dans des émissions de chasse aux fantômes.

Les spectres sur les lieux seraient notamment par un fantôme de cow-boy nommé Calvin qui a été abattu après avoir été surpris en train de tricher aux cartes.

The Osbournes: Night of Terror a déjà été diffusé. C’était une émission spéciale télévisée de 2020 qui a suivi Jack, Kelly, Ozzy et Sharon dans leur première enquête paranormale.