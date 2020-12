AJ Pritchard a peut-être quitté Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! hier soir, mais cela n’a pas empêché le fils de Shane Richie d’avoir une autre fouille sur lui.

Shane Richie Jr s’est rendu sur Twitter hier soir pour dire que l’ancien professionnel de Strictly Come Dancing « le remonte ».

L’ancien acteur d’EastEnders et AJ s’étaient chamaillés dans le camp pour la vaisselle, le danseur accusant Shane de ne pas le faire correctement.

Shane Jr a fait plusieurs fouilles chez AJ après que son père ait été accusé d’avoir intimidé son camarade de camp, et il n’a pas pu résister à en faire une autre quand AJ a quitté la série mercredi.

Il a tweeté: « Je ne peux pas m'en empêcher, AJ me rassure. Il le fait. Je ne sais pas vraiment pourquoi non plus #ImACeleb. »















Un disciple lui a répondu: « Vous n’aimez pas quand quelqu’un traque votre père mais vous pensez qu’il est normal de décourager d’autres concurrents?

« Il vaut mieux ne pas dire certaines choses. »

Shane Jr a riposté: « Je ne le blesse pas. Bon sang. »







Il a ensuite défendu ses commentaires en disant: «Puis-je simplement dire que je ne suis pas d’accord avec certains des commentaires sur AJ ce soir, je ne suis pas vraiment dérangé.

« Il semble sain mais pas ma tasse de thé et je suis sûr qu’il ressentirait la même chose. Maintenant, passez les gens. »

AJ a commenté la rangée de vaisselle lors de son entretien de départ, en disant: « Si vous voulez faire un travail, faites-le correctement. »









Lorsqu’on lui a demandé si cela l’avait frustré, il a répondu: « Peut-être, je ne vais pas mentir! »

Il a poursuivi: « Je pense que la chose est de résoudre les problèmes plutôt que de les laisser s’aggraver. »

* I’m A Celebrity continue ce soir à 21h sur ITV